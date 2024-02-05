Аэропорт Саранска временно закрыли после инцидента с лайнером Тарасовой

Аэропорт закрыли после выкатки за пределы ВПП лайнера, на борту которого находилась группа тренеров по фигурному катанию, включая Татьяну Тарасову. Они прилетели для участия в первенстве России среди юниоров

Аэропорт Саранска временно закрыли на прием и вылет самолетов из-за выкатки самолета за пределы ВПП, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

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По данным телеграм-канала «112», самолет, на борту которого находятся тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов и Светлана Соколовская, съехал со взлетно-посадочной полосы и зарылся в снег. Они прилетели для участия в первенстве России среди юниоров.

Пострадавших нет, пишет «112».

РБК направил запрос в аэропорт Саранска, а также обратился за комментарием к Татьяне Тарасовой.

Согласно данным Гидрометцентра России, в городе сильный снегопад.