Аэропорт Саранска временно закрыли после инцидента с лайнером Тарасовой
Аэропорт Саранска временно закрыли на прием и вылет самолетов из-за выкатки самолета за пределы ВПП, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
По данным телеграм-канала «112», самолет, на борту которого находятся тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов и Светлана Соколовская, съехал со взлетно-посадочной полосы и зарылся в снег. Они прилетели для участия в первенстве России среди юниоров.
Пострадавших нет, пишет «112».
РБК направил запрос в аэропорт Саранска, а также обратился за комментарием к Татьяне Тарасовой.
Согласно данным Гидрометцентра России, в городе сильный снегопад.
закрывали аэропорт Южно-Сахалинска. Все вылеты были задержаны или отменены.
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