Тарасова рассказала об инциденте с выкатившимся за пределы ВПП самолетом
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала «Матч ТВ», что ей и другим пассажирам рейса из Москвы пришлось более получаса провести в салоне после того, как самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске.
Тарасова вместе с другими тренерами и журналистами прилетела в Саранск на первенство России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации, самолет при рулежке выкатился с полосы примерно на 10 м, аэропорт временно закрыли.
«35 минут на месте мы просидели в сугробе», — сказала Тарасова.
Тренер заявила ТАСС, что «все в порядке, но приземление показалось жестковатым».
Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что на борту находились 87 пассажиров и члены экипажа. Пассажиров уже доставили в зал ожидания.
РБК направил запрос в аэропорт Саранска, обратился за комментарием к Татьяне Тарасовой.
Sport24 сообщил, что на борту помимо Тарасовой были Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники «Первого канала».
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