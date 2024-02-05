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Тарасова рассказала об инциденте с выкатившимся за пределы ВПП самолетом

Тарасова — об инциденте с самолетом в Саранске: 35 минут просидели в сугробе
В самолете из Шереметьево было 87 пассажиров, в том числе тренеры по фигурному катанию, которые летели на первенство России в Саранске. Татьяна Тарасова заявила, что все пассажиры в порядке
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала «Матч ТВ», что ей и другим пассажирам рейса из Москвы пришлось более получаса провести в салоне после того, как самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске.

Тарасова вместе с другими тренерами и журналистами прилетела в Саранск на первенство России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации, самолет при рулежке выкатился с полосы примерно на 10 м, аэропорт временно закрыли.

«35 минут на месте мы просидели в сугробе», — сказала Тарасова.

Тренер заявила ТАСС, что «все в порядке, но приземление показалось жестковатым».

Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что на борту находились 87 пассажиров и члены экипажа. Пассажиров уже доставили в зал ожидания.

Аэропорт Саранска временно закрыли после инцидента с лайнером Тарасовой
Общество

РБК направил запрос в аэропорт Саранска, обратился за комментарием к Татьяне Тарасовой.

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Sport24 сообщил, что на борту помимо Тарасовой были Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники «Первого канала».

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фигурное катание Татьяна Тарасова самолет
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