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IIHF запретила Буре участвовать в обсуждении отстранения россиян

IIHF запретила Буре участвовать в обсуждении отстранения российских хоккеистов
Специальный представитель ФХР по международным делам, член совета IIHF Павел Буре рассказал, что его попросили отключиться от онлайн-заседания на время обсуждения вопроса о продлении отстранения российских хоккеистов
Павел Буре
Павел Буре (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре не смог поучаствовать в обсуждении вопроса о продлении отстранения российских спортсменов советом Международной федерации хоккея (IIHF). Буре, который является членом совета IIHF, рассказал ТАСС, что его попросили отключиться во время обсуждения.

«Выглядело это комично: в самом начале заседания, которое проходило онлайн, меня попросили отключиться. Разрешили присоединиться, когда решение по продлению отстранения сборных России и Белоруссии было принято», — сказал Буре.

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Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

По словам Буре, просто несерьезно обсуждать этот вопрос в таком формате. «Я считаю, что такие решения должны как минимум обсуждаться, а не замалчиваться и уж тем более не делаться втихаря», — сказал он.

Буре считает, что отстранения России и Белоруссии точно не сделает мировой хоккей сильнее. «Это решение не способствует его развитию, популярности, притоку новых болельщиков, это убивает интригу. Случившееся на заседании совета — это итог нашего «диалога» с IIHF», — заключил Буре.

Накануне IIHF объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25. Решение также распространяется на участие белорусов в олимпийской квалификации, которая пройдет в августе 2024 года.

Глава IIHF Люк Тардиф позднее рассказал, что федерация примет решение по поводу возможного допуска сборной России на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025-го.

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Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров IIHF с февраля 2022 года.

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Хоккей Международная федерация хоккея (IIHF) Павел Буре ФХР
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