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Глава IIHF назвал сроки принятия решения по допуску России на Олимпиаду

Тардиф: IIHF решит вопрос о допуске России на Олимпиаду в феврале-марте 2025-го
Глава IIHF Люк Тардиф заявил, что решение будет принято в феврале-марте 2025 года
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Международная федерация хоккея (IIHF) примет решение по поводу возможного допуска сборной России на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025-го. Об этом ТАСС сообщил глава IIHF Люк Тардиф.

«Как обычно, мы принимаем решение год за годом. Сборная России не зависит от рейтинга так, как команда Белоруссии. Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх будет решаться в феврале-марте 2025 года», — сказал Тардиф.

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Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

Накануне IIHF объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25. Решение также распространяется на участие белорусов в олимпийской квалификации, которая пройдет в августе 2024 года.

IIHF в прошлом октябре предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. В группе С соперниками россиян должны стать команда США и еще два победителя квалификационных турниров.

Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров IIHF с февраля 2022 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Олимпиада Люк Тардиф сборная России по хоккею
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