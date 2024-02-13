Глава IIHF назвал сроки принятия решения по допуску России на Олимпиаду
Международная федерация хоккея (IIHF) примет решение по поводу возможного допуска сборной России на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025-го. Об этом ТАСС сообщил глава IIHF Люк Тардиф.
«Как обычно, мы принимаем решение год за годом. Сборная России не зависит от рейтинга так, как команда Белоруссии. Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх будет решаться в феврале-марте 2025 года», — сказал Тардиф.
Накануне IIHF объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25. Решение также распространяется на участие белорусов в олимпийской квалификации, которая пройдет в августе 2024 года.
IIHF в прошлом октябре предварительно включила сборную России в групповой этап Олимпиады‑2026. В группе С соперниками россиян должны стать команда США и еще два победителя квалификационных турниров.
Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров IIHF с февраля 2022 года.
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