Победная серия Большунова прервалась на Спартакиаде в 22-й гонке
Сборная Республики Татарстан в составе Андрея Ларькова, Сергея Ардашева, Антона Тимашова и Ивана Горбунова завоевала золото в лыжной эстафете 4х7,5 км на Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходят в Тюмени.
Лыжники показали результат 1 час 17 минут 41 секунда.
Второе место заняла сборная Республики Коми (Евгений Семяшкин, Ермил Вокуев, Илья Порошкин и Илья Семиков) с отставанием в 0,1 секунды. Бронза досталась команде Тюменской области (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артем Мальцев), которая уступила победителям 0,9 секунды.
Команда Архангельской области во главе с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым заняла седьмое место (+3.04,03).
У женщин эстафету выиграла сборная Архангельской области во главе с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой.
Большунов, который на Спартакиаде выиграл личный спринт, скиатлон и гонку на 10 км свободным стилем, впервые в сезоне не смог одержать победу (это был его 21-й старт).
Ранее в этом сезоне Большунов одержал победы во всех стартах на шести этапах Кубка России — в 17 гонках.
27-летний Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпиад. Один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».
Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
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