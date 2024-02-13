Команда Татарстана выиграла эстафету на Спартакиаде, Большунов — без наград

Победная серия Большунова прервалась на Спартакиаде в 22-й гонке

Трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной Архангельской области занял седьмое место в эстафете 4х7,5 км. Победила команда Республики Татарстан

Александр Большунов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Сборная Республики Татарстан в составе Андрея Ларькова, Сергея Ардашева, Антона Тимашова и Ивана Горбунова завоевала золото в лыжной эстафете 4х7,5 км на Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходят в Тюмени.

Лыжники показали результат 1 час 17 минут 41 секунда.

Второе место заняла сборная Республики Коми (Евгений Семяшкин, Ермил Вокуев, Илья Порошкин и Илья Семиков) с отставанием в 0,1 секунды. Бронза досталась команде Тюменской области (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артем Мальцев), которая уступила победителям 0,9 секунды.

Команда Архангельской области во главе с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым заняла седьмое место (+3.04,03).

У женщин эстафету выиграла сборная Архангельской области во главе с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой.

Большунов, который на Спартакиаде выиграл личный спринт, скиатлон и гонку на 10 км свободным стилем, впервые в сезоне не смог одержать победу (это был его 21-й старт).

Ранее в этом сезоне Большунов одержал победы во всех стартах на шести этапах Кубка России — в 17 гонках.

27-летний Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпиад. Один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).