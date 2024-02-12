Лыжник Большунов выиграл третье золото Спартакиады
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени, выиграв 20-й старт подряд.
Большунов преодолел дистанцию за 22 минуты 4 секунды. Вторым с отставанием в 16,2 секунды финишировал Денис Спицов, третьим — Савелий Коростелев (+20,1).
Это третья победа Большунова на Спартакиаде, ранее он выиграл классический спринт и скиатлон.
Во вторник на Спартакиаде пройдут эстафеты.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила в эфире «Матч ТВ», что «было бы прикольно и интересно, если бы он (Большунов) весь сезон не проиграл ни одной гонки», но обыграть его планирует «большая армия спортсменов» на каждом старте.
Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).
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