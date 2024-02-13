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Степанова принесла Архангельской области победу в эстафете на Спартакиаде

Степанова принесла Архангельской области победу в лыжной эстафете на Спартакиаде
Олимпийская чемпионка Пекина на последнем этапе лыжной эстафеты сумела отыграть 52 секунды и вывести команду Архангельской области с четвертого места на первое
Вероника Степанова
Вероника Степанова (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Сборная Архангельской области в составе Алины Пеклецовой, Марии Истоминой, Светланы Заборской и Вероники Степанова завоевала золото в лыжной эстафете 4×7.5 км на Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходят в Тюмени.

На последнем этапе Степанова, олимпийская чемпионка Пекина в эстафете, сумела отыграть 52 секунды и вывести свою команду с четвертого места на первое. Результат сборной Архангельской области составил 1 час 28 минут 23,8 секунды.

Второе место заняла сборная Тюменской области (Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина) с отставанием 20 секунд. Бронза досталась команде Республики Татарстан (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина и Анастасия Доценко), которая уступила победительницам 27,3 секунды.

Степанова ранее на Спартакиаде завоевала золото в скиатлоне, а также серебро в личном спринте и гонке на 10 км свободным стилем.

Российские лыжники сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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лыжи Вероника Степанова Спартакиада
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