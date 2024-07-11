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Российским керлингистам продлили отстранение от международных турниров
Российским керлингистам продлили отстранение до конца 2024 года
Россияне и белорусы не участвуют в международных турнирах с марта 2022 года, им продлили отстранение до конца 2024-го
Российские и белорусские спортсмены не смогут выступать на соревнованиях под эгидой Всемирной федерации керлинга (WCF) как минимум до 31 декабря 2024 года, сообщается на сайте организации.
Спортсмены двух стран впервые были отстранены в марте 2022 года, с тех пор санкции к ним продлевались «из-за продолжающихся опасений, что их участие может нанести ущерб целостности мероприятий».
WCF, как и многие другие международные федерации по зимним видам спорта, не последовала рекомендации МОК о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе.
На Олимпиаде в Пекине российская мужская команда стала восьмой, женская — последней, десятой.