Джокович и Алькарас вышли во второй круг Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович победил американца Нишеша Басаваредди в первом круге Australian Open, который проходит в Мельбурне.
Джокович, занимающий седьмое место в рейтинге и десять раз побеждавший на этом турнире «Большого шлема», переиграл 107-ю ракетку мира со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:2. У Басаваредди был wild card на турнир.
В другом матче третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас уверенно победил выступающего за Казахстан Александра Шевченко со счетом 6:1, 7:5, 6:1.
Следующим соперником Алькараса будет японец Ёсихито Нисиока (65-й), а Джокович сыграет против португальца Жайме Фарии (125-й), который пробился в основную сетку из квалификации и в первом круге обыграл россиянина Павла Котова.
В прошлом году Джокович дошел до полуфинала Australian Open, где проиграл итальянцу Яннику Синнеру, а Алькарас в четвертьфинале уступил Александру Звереву из Германии.
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