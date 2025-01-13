Джокович и Алькарас вышли во второй круг Australian Open

Алькарас в трех сетах победил Александра Шевченко, сменившего гражданство на казахстанское, а Джокович в четырех партиях справился с американцем из второй сотни рейтинга Нишешем Басаваредди

Новак Джокович (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Сербский теннисист Новак Джокович победил американца Нишеша Басаваредди в первом круге Australian Open, который проходит в Мельбурне.

Джокович, занимающий седьмое место в рейтинге и десять раз побеждавший на этом турнире «Большого шлема», переиграл 107-ю ракетку мира со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:2. У Басаваредди был wild card на турнир.

В другом матче третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас уверенно победил выступающего за Казахстан Александра Шевченко со счетом 6:1, 7:5, 6:1.

Следующим соперником Алькараса будет японец Ёсихито Нисиока (65-й), а Джокович сыграет против португальца Жайме Фарии (125-й), который пробился в основную сетку из квалификации и в первом круге обыграл россиянина Павла Котова.

В прошлом году Джокович дошел до полуфинала Australian Open, где проиграл итальянцу Яннику Синнеру, а Алькарас в четвертьфинале уступил Александру Звереву из Германии.