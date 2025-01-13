Вторая ракетка России выгнала мать с матча Australian Open «из-за нервов»
Российская теннисистка Диана Шнайдер заявила после матча первого круга Australian Open, что была вынуждена попросить мать уйти с трибун, чтобы «немного поберечь ее нервы».
Шнайдер на старте турнира победила 56-ю ракетку мира Элизабетту Кочаретто из Италии со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
Шнайдер объяснила, что ее матери «очень тяжело» смотреть матчи. «И я чувствовала это напряжение, что она нервничает, и начинала нервничать еще больше», — сказала 20-летняя теннисистка.
Шнайдер призналась, что членам ее семьи трудно смотреть ее игры, но она рада, что они ее поддерживают.
Шнайдер занимает 13-е место в рейтинге WTA, из россиянок она вторая в списке после Дарьи Касаткиной (10-я).
В следующем матче Шнайдер сыграет с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович (114-я).
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