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Вторая ракетка России выгнала мать с матча Australian Open «из-за нервов»

Вторая ракетка России Шнайдер выгнала мать с матча Australian Open
Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open и при этом не позволила своей матери досмотреть матч, поскольку начинала сильнее нервничать из-за ее переживаний
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер заявила после матча первого круга Australian Open, что была вынуждена попросить мать уйти с трибун, чтобы «немного поберечь ее нервы».

Шнайдер на старте турнира победила 56-ю ракетку мира Элизабетту Кочаретто из Италии со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Шнайдер объяснила, что ее матери «очень тяжело» смотреть матчи. «И я чувствовала это напряжение, что она нервничает, и начинала нервничать еще больше», — сказала 20-летняя теннисистка.

Шнайдер призналась, что членам ее семьи трудно смотреть ее игры, но она рада, что они ее поддерживают.

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Шнайдер занимает 13-е место в рейтинге WTA, из россиянок она вторая в списке после Дарьи Касаткиной (10-я).

В следующем матче Шнайдер сыграет с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович (114-я).

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