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«Будто сбросили бомбу». Почему чемпионские бои россиян в UFC под угрозой

Чемпионские бои Махачева и Нурмагомедова оказались под угрозой из-за пожаров
В Лос-Анджелесе массово отменяют спортивные и другие развлекательные мероприятия из-за самого разрушительного пожара в истории города. Под угрозой проведения оказался и турнир UFC, где в чемпионских боях выступят три россиянина
Афиша турнира UFC 311 с участием Ислама Махачева и Армана Царукян, а также&nbsp;Мераба Двалишвилиа и&nbsp;Умара&nbsp;Нурмагомедова.
Афиша турнира UFC 311 с участием Ислама Махачева и Армана Царукян, а также Мераба Двалишвилиа и Умара Нурмагомедова. (Фото: UFC)

В Лос-Анджелесе 18 марта должен состояться один из центральных турниров UFC 2025 года. Для российских зрителей этот турнир представляет большой интерес, поскольку сразу три соотечественника выступят в чемпионских боях.

Обладатель титула чемпиона UFC в легком весе Ислам Махачев встретится с армяно-российский бойцом Арманом Царукяном, а грузинский чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили — с Умаром Нурмагомедовым.

Впервые в истории россияне могут стать действующими чемпионами сразу в двух весовых категориях. При этом титул может оказаться сразу у двух бойцов из команды Хабиба Нурмагомедова.

Однако турнир оказался под угрозой из-за крупнейшего пожара в истории Лос-Анджелесе, бушующего с 7 января.

«Будто сбросили бомбу». Почему чемпионские бои россиян в UFC под угрозой
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В зоне эвакуации на момент утра 10 января оказалось порядка 190 тыс. человек, есть погибшие. По словам шерифа Лос-Анджелеса Роберта Луны, о точном числе погибших говорить преждевременно, поскольку некоторые области на данный момент труднодоступны. Шериф отметил, что ряд районов выглядит «так, будто на них сбросили бомбу». Известно, что разрушенными или уничтоженными числятся несколько тысяч домов и предприятий.

Многие дороги в городе перекрыты, а развлекательные мероприятия отменены. Пожары также повлияли на расписание спортивных мероприятий. НХЛ, НБА, а также NCAA (студенческая ассоциация) уже перенесли на неопределенный срок домашние игры местных команд. В то же время матч за уайлд-кард в плей-офф NFL между «Лос-Анджелес Рамс» — «Миннесотой Викинг» состоится вовремя, 13 января, но перенесен в Аризону.

Игра NFL должна была пройти в Инглвуде. В этом же районе Лос-Анджелеса расположена арена Intuit Dome, где запланирован UFC 311. Intuit Dome находится в 30 км от зоны пожара и уже отменил проведение двух мероприятий.

Фото: Google Maps
На карте отмечены арена Intuit Dome и очаги пожара
(Фото: Google Maps)

Президент UFC Дэйна Уайт пока не комментировал ситуацию с будущим UFC 311. Эксперты не исключают, что турнир будет перенесен в Лас-Вегас, если пожары не утихнут в течение 1-2 дней. А на момент утра 10 января крупные пожары не были локализованы.

Однако вряд ли столь знаковый для UFC турнир соберет у октагона много селебрити. Немало знаменитостей потеряла свои дома из-за пожара — среди них звезды шоу-бизнеса, спорта и бизнеса. А селебрити играют важную роль в продвижении организации. Поэтому не исключается перенос турнира на другой срок.

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Хабиб Нурмагомедов

спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
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