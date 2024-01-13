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Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на Кубке России

Олимпийский чемпион Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на Кубке России
В тройку лучших по итогам спринта классическим стилем в Казани также попали Сергей Ардашев и Иван Горбунов. В женском спринте лучшей стала Анастасия Фалеева
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем спринта классическим стилем на пятом этапе Кубка России, который проходит в поселке Мирный (Казань).

В финальном забеге Большунов показал результат 3 минуты 4,31 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев (+1,88), третье — Иван Горбунов (+1,91).

У женщин в спринте лучшей стала Анастасия Фалеева (3.34,16), опередившая Ольгу Сергееву (+4,26) и Екатерину Евтягину (+4,67).

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Большунов ранее на этом этапе выиграл индивидуальную гонку на 15 км свободным стилем. Также на его счету победы во всех стартах (12) на первых четырех этапах Кубка России.

26-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Один раз он становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

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лыжи Александр Большунов
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