Вяльбе назвала условие возвращения лыжников на международные соревнования

Вяльбе: мы вернемся, когда снова будем россиянами

Российских лыжников пока не допустили на международные соревнования даже в нейтральном статусе, но Елена Вяльбе считает возможным соревноваться только под своим флагом

Елена Вяльбе (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские спортсмены вернутся на международные соревнования, только когда с них снимут любые ограничения. Слова Вяльбе приводит «Матч ТВ».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в октябре продлила отстранение россиян, несмотря на позицию МОК, который в марте рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, а в декабре разрешил им участие в Олимпиаде в Париже на строгих условиях.

«Я не хочу быть попугаем. Мы вернемся, только когда будем россиянами», — сказала Вяльбе.

Вместо соревнований FIS российские лыжники выступают в Кубке России, все мужские гонки которого в этом сезоне выиграл Александр Большунов.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря призвал оценить критерии МОК для участия в Олимпиаде и принять взвешенное решение по поводу Игр.

Вяльбе ранее неоднократно выступала против участия в соревнованиях в нейтральном статусе. В сентябре она говорила, что лидер сборной Большунов вряд ли согласится выступать на турнирах «с белой тряпкой», а в декабре выразила сожаление из-за слов лыжницы Анастасии Фалеевой о готовности выступать в нейтральном статусе.