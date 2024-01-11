 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Вяльбе назвала условие возвращения лыжников на международные соревнования

Вяльбе: мы вернемся, когда снова будем россиянами
Российских лыжников пока не допустили на международные соревнования даже в нейтральном статусе, но Елена Вяльбе считает возможным соревноваться только под своим флагом
Елена Вяльбе
Елена Вяльбе (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские спортсмены вернутся на международные соревнования, только когда с них снимут любые ограничения. Слова Вяльбе приводит «Матч ТВ».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в октябре продлила отстранение россиян, несмотря на позицию МОК, который в марте рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, а в декабре разрешил им участие в Олимпиаде в Париже на строгих условиях.

«Я не хочу быть попугаем. Мы вернемся, только когда будем россиянами», — сказала Вяльбе.

Лыжник Большунов выиграл 13-ю гонку подряд
Спорт
Александр Большунов

Вместо соревнований FIS российские лыжники выступают в Кубке России, все мужские гонки которого в этом сезоне выиграл Александр Большунов.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря призвал оценить критерии МОК для участия в Олимпиаде и принять взвешенное решение по поводу Игр.

Вяльбе ранее неоднократно выступала против участия в соревнованиях в нейтральном статусе. В сентябре она говорила, что лидер сборной Большунов вряд ли согласится выступать на турнирах «с белой тряпкой», а в декабре выразила сожаление из-за слов лыжницы Анастасии Фалеевой о готовности выступать в нейтральном статусе.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Елена Вяльбе
Материалы по теме
Российским керлингистам продлили отстранение от международных турниров
Спорт
Илья Ковальчук заявил, что IIHF и МОК аукнется отстранение россиян
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 97,54 (-0,33) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 88,78 (-0,61) Инвестиции, 17:22
Почему работа в банке перестала ассоциироваться с чем-то скучным РБК и Газпромбанк, 18:38
Военные сообщили о неразорвавшихся снарядах при ротации инспекции МАГАТЭ Политика, 18:37
Аналитики выявили районы Москвы с самыми низкими ценами на аренду жилья Недвижимость, 18:29
Минфин США ввел санкции против российского полигона Ашулук Политика, 18:27
Российская чемпионка мира по блицу рассказала, что борется с волчанкой Спорт, 18:27
Лукашенко откликнулся на смерть Соломина словами о верности идеалам Общество, 18:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:23
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Microsoft обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире Инвестиции, 18:15
На портале Кремля открыли сайт о заповедниках России Общество, 18:09
Объем торгов в биткоин-ETF на старте превысил $1 млрд Крипто, 18:08
Россия предупредила Эквадор о реакции на передачу российской техники США Политика, 18:08
Путин назвал смерть Соломина невосполнимой утратой для России Общество, 18:05
Кольцов, Телегин, Славин и другие: главные роли Юрия Соломина Общество, 17:59
Вильфанд рассказал о редкой для Москвы зимней грозе Общество, 17:58