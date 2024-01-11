Вяльбе назвала условие возвращения лыжников на международные соревнования
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские спортсмены вернутся на международные соревнования, только когда с них снимут любые ограничения. Слова Вяльбе приводит «Матч ТВ».
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в октябре продлила отстранение россиян, несмотря на позицию МОК, который в марте рекомендовал допустить россиян в нейтральном статусе, а в декабре разрешил им участие в Олимпиаде в Париже на строгих условиях.
«Я не хочу быть попугаем. Мы вернемся, только когда будем россиянами», — сказала Вяльбе.
Вместо соревнований FIS российские лыжники выступают в Кубке России, все мужские гонки которого в этом сезоне выиграл Александр Большунов.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря призвал оценить критерии МОК для участия в Олимпиаде и принять взвешенное решение по поводу Игр.
Вяльбе ранее неоднократно выступала против участия в соревнованиях в нейтральном статусе. В сентябре она говорила, что лидер сборной Большунов вряд ли согласится выступать на турнирах «с белой тряпкой», а в декабре выразила сожаление из-за слов лыжницы Анастасии Фалеевой о готовности выступать в нейтральном статусе.