Лыжник Большунов выиграл 13-ю гонку подряд

Лыжник Большунов выиграл гонку на 15 км в Казани, одержав 13-ю победу подряд

Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка в Казани, опередив ближайшего преследователя почти на 47 секунд

Александр Большунов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России в Казани.

Большунов показал время 34 минуты 46,5 секунды, выиграв 13-ю гонку в Кубке подряд.

Второе место занял Артем Мальцев с отставанием 46,9 секунды, третье — Савелий Коростелев (+53,1).

В женской гонке на 10 км победила Вероника Степанова (25 минут 18,8 секунды). Второй стала Анна Пеклецова (+39 секунд), третьей — Елизавета Пантрина (+46,3).

Также в программе этапа в Казани запланированы спринт классическим стилем и скиатлон.

Российским лыжникам в октябре продлили отстранение от международных стартов на этот сезон, несмотря на рекомендации МОК допустить их в нейтральном статусе.