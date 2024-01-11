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Лыжник Большунов выиграл 13-ю гонку подряд

Лыжник Большунов выиграл гонку на 15 км в Казани, одержав 13-ю победу подряд
Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка в Казани, опередив ближайшего преследователя почти на 47 секунд
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России в Казани.

Большунов показал время 34 минуты 46,5 секунды, выиграв 13-ю гонку в Кубке подряд.

Второе место занял Артем Мальцев с отставанием 46,9 секунды, третье — Савелий Коростелев (+53,1).

В женской гонке на 10 км победила Вероника Степанова (25 минут 18,8 секунды). Второй стала Анна Пеклецова (+39 секунд), третьей — Елизавета Пантрина (+46,3).

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Также в программе этапа в Казани запланированы спринт классическим стилем и скиатлон.

Российским лыжникам в октябре продлили отстранение от международных стартов на этот сезон, несмотря на рекомендации МОК допустить их в нейтральном статусе.

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Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов
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