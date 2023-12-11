WTA признала 16-летнюю российскую теннисистку новичком года

Российскую теннисистку Мирру Андрееву признали новичком года в WTA

Мирра Андреева стала новичком года, а лучшим игроком сезона признали польку Игу Свентек. Всего на награды по итогам сезона претендовали пять россиянок

Мирра Андреева (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала обладательниц индивидуальных наград по итогам сезона. Из россиянок приз получила только 16-летняя Мирра Андреева, которая стала новичком года.

Андреева совершила самый большой рывок в женском рейтинге, поднявшись с ноября прошлого года на 359 позиций. В последней версии рейтинга Андреева находилась на 57-е место.

В 2023 году Андреева выиграла первый матч на уровне WTA, после чего пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» и четвертый раунд Уимблдона, а также вошла в топ-50 теннисисток мира.

Среди номинанток на приз лучшему новичку были россиянки Элина Аванесян и Диана Шнайдер.

Лучшей теннисисткой года стала полька Ига Свентек, которая на Итоговом турнире вернула себе первое место в рейтинге.

В номинации «Возвращение года» победила украинка Элина Свитолина, которая обошла среди прочих Анастасию Павлюченкову.

«Лучшим дуэтом» признали Сторм Хантер и Элизе Мертенс (на награду претендовали россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд).

В 2022 году россиянкам наград WTA не дали.