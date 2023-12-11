WTA признала 16-летнюю российскую теннисистку новичком года
Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала обладательниц индивидуальных наград по итогам сезона. Из россиянок приз получила только 16-летняя Мирра Андреева, которая стала новичком года.
Андреева совершила самый большой рывок в женском рейтинге, поднявшись с ноября прошлого года на 359 позиций. В последней версии рейтинга Андреева находилась на 57-е место.
В 2023 году Андреева выиграла первый матч на уровне WTA, после чего пробилась в третий круг «Ролан Гаррос» и четвертый раунд Уимблдона, а также вошла в топ-50 теннисисток мира.
Среди номинанток на приз лучшему новичку были россиянки Элина Аванесян и Диана Шнайдер.
Лучшей теннисисткой года стала полька Ига Свентек, которая на Итоговом турнире вернула себе первое место в рейтинге.
В номинации «Возвращение года» победила украинка Элина Свитолина, которая обошла среди прочих Анастасию Павлюченкову.
«Лучшим дуэтом» признали Сторм Хантер и Элизе Мертенс (на награду претендовали россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд).
В 2022 году россиянкам наград WTA не дали.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени