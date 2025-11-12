 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 16 x 1,04 2 57 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,5 x 4,2 2 6,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,28 x 5,5 2 11,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 5 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,17 x 6,8 2 18 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,65 x 53 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Спорт⁠,
0

Сменивший экс-вратаря НХЛ внук Третьяка четырежды пропустил за 4 минуты

Сменивший Самсонова внук Третьяка пропустил четыре раза за четыре минуты
Аутсайдер Западной конференции «Сочи» вел 2:0 у «Торпедо», но перед третьим периодом заменил Илью Самсонова на Максима Третьяка и проиграл — 3:5

«Сочи» проиграл нижегородскому «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:5.

«Сочи» вел после двух периодов благодаря голам Федора Аврамова (11-я минута) и Ильи Николаева (19).

Во втором перерыве место в воротах гостей вместо Ильи Самсонова, вернувшегося в КХЛ из Северной Америки, занял Максим Третьяк.

После этого хозяева забросили четыре шайбы подряд — отличились Максим Летунов (42), Шэйн Принс (43), Владислав Фирстов (45) и Богдан Конюшков (46).

В концовке встречи команды обменялись голами — у гостей забил Сергей Попов (53), у хозяев — Алексей Кручинин (56).

Занимающий последнее место в Западной конференции «Сочи» проиграл четвертый матч подряд. У «Торпедо», идущего вторым, седьмая победа подряд.

Максим Третьяк является внуком президента Федерации хоккея России, трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка. В конце октября с ним расторгла контракт тольяттинская «Лада». За «Сочи» голкипер проводил второй матч.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Сочи ХК Торпедо Нижний Новгород

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Аутсайдер КХЛ нанес «Автомобилисту» четвертое подряд поражение
Спорт
Лидер КХЛ вернул в состав отстраненного из-за плохой формы чемпиона НХЛ
Спорт
«Амур» впервые за два года победил «Автомобилист» в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Арт-галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении российских санкций Политика, 22:21
ФСБ задержала организаторов нелегальной миграции 5 тыс. человек Общество, 22:19
Кремль заявил, что надеется на готовность Трампа к содействию по Украине Политика, 22:18
Кремль ответил на сообщения о гражданах ЮАР в зоне конфликта Политика, 22:11
Сборная России не смогла обыграть Перу, пропустив дальний удар в концовке Спорт, 22:07
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
В Москве женщина убила шестилетнего сына молотком и ножом Общество, 21:55
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Сменивший экс-вратаря НХЛ внук Третьяка четырежды пропустил за 4 минуты Спорт, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Кто такой Тимур Миндич, из-за которого на Украине увольняют министров 21:38
Как Казахстан стал стратегическим партнером России наряду с КНР и Ираном Политика, 21:33
В Петербурге задержали главу пресс-службы управления МВД Политика, 21:30
Почти 40 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Перу Общество, 21:27
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23