Сменивший экс-вратаря НХЛ внук Третьяка четырежды пропустил за 4 минуты

Сменивший Самсонова внук Третьяка пропустил четыре раза за четыре минуты

Аутсайдер Западной конференции «Сочи» вел 2:0 у «Торпедо», но перед третьим периодом заменил Илью Самсонова на Максима Третьяка и проиграл — 3:5

«Сочи» проиграл нижегородскому «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:5.

«Сочи» вел после двух периодов благодаря голам Федора Аврамова (11-я минута) и Ильи Николаева (19).

Во втором перерыве место в воротах гостей вместо Ильи Самсонова, вернувшегося в КХЛ из Северной Америки, занял Максим Третьяк.

После этого хозяева забросили четыре шайбы подряд — отличились Максим Летунов (42), Шэйн Принс (43), Владислав Фирстов (45) и Богдан Конюшков (46).

В концовке встречи команды обменялись голами — у гостей забил Сергей Попов (53), у хозяев — Алексей Кручинин (56).

Занимающий последнее место в Западной конференции «Сочи» проиграл четвертый матч подряд. У «Торпедо», идущего вторым, седьмая победа подряд.

Максим Третьяк является внуком президента Федерации хоккея России, трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка. В конце октября с ним расторгла контракт тольяттинская «Лада». За «Сочи» голкипер проводил второй матч.