Сменивший экс-вратаря НХЛ внук Третьяка четырежды пропустил за 4 минуты
«Сочи» проиграл нижегородскому «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 3:5.
«Сочи» вел после двух периодов благодаря голам Федора Аврамова (11-я минута) и Ильи Николаева (19).
Во втором перерыве место в воротах гостей вместо Ильи Самсонова, вернувшегося в КХЛ из Северной Америки, занял Максим Третьяк.
После этого хозяева забросили четыре шайбы подряд — отличились Максим Летунов (42), Шэйн Принс (43), Владислав Фирстов (45) и Богдан Конюшков (46).
В концовке встречи команды обменялись голами — у гостей забил Сергей Попов (53), у хозяев — Алексей Кручинин (56).
Занимающий последнее место в Западной конференции «Сочи» проиграл четвертый матч подряд. У «Торпедо», идущего вторым, седьмая победа подряд.
Максим Третьяк является внуком президента Федерации хоккея России, трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка. В конце октября с ним расторгла контракт тольяттинская «Лада». За «Сочи» голкипер проводил второй матч.
