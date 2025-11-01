Российский голкипер перешел в худший клуб КХЛ после шести сезонов в НХЛ
Российский голкипер Илья Самсонов подписал контракт с «Сочи». Об этом ТАСС сообщил агент хоккеиста Сергей Исаков.
Срок соглашения с 28-летним вратарем составил один сезон.
Ранее права на Самсонова в КХЛ принадлежали магнитогорскому «Металлургу». «Права на Самсонова перешли к «Сочи». С ним заключен контракт до конца сезона», — сказал Исаков.
С 2018 года Самсонов играл в Северной Америке. В НХЛ он выступал за «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мейпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс», всего провел в лиге шесть сезонов и 200 матчей (118 побед), пропуская в среднем 2,77 шайбы и отражая 90,2% бросков.
Самсонов является воспитанником «Металлурга», с командой он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2015/16.
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Сочи» набрал только 10 очков в 18 матчах и занимает последнее место во всей лиге.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря
Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO
4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности
The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка