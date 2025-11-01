 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Российский голкипер перешел в худший клуб КХЛ после шести сезонов в НХЛ

Голкипер Илья Самсонов перешел в «Сочи» после шести сезонов в НХЛ
28-летний Илья Самсонов продолжит карьеру в «Сочи»
Илья Самсонов
Илья Самсонов (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Российский голкипер Илья Самсонов подписал контракт с «Сочи». Об этом ТАСС сообщил агент хоккеиста Сергей Исаков.

Срок соглашения с 28-летним вратарем составил один сезон.

Ранее права на Самсонова в КХЛ принадлежали магнитогорскому «Металлургу». «Права на Самсонова перешли к «Сочи». С ним заключен контракт до конца сезона», — сказал Исаков.

С 2018 года Самсонов играл в Северной Америке. В НХЛ он выступал за «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мейпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс», всего провел в лиге шесть сезонов и 200 матчей (118 побед), пропуская в среднем 2,77 шайбы и отражая 90,2% бросков.

Самсонов является воспитанником «Металлурга», с командой он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2015/16.

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Сочи» набрал только 10 очков в 18 матчах и занимает последнее место во всей лиге.

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Сочи НХЛ Илья Самсонов
