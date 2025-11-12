Лидер КХЛ вернул в состав отстраненного из-за плохой формы чемпиона НХЛ
Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов впервые с 29 октября вошел в состав магнитогорского «Металлурга» на матч чемпионата «Фонбет» — КХЛ, сообщила пресс-служба команды.
Кузнецов, пропустивший четыре матча, будет играть в центре четвертого звена в домашней встрече с тольяттинской «Ладой».
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин 3 ноября говорил, что Кузнецов находится «в очень плохой физической форме, что выливается в кучу потерь, в кучу проигранных единоборств».
Всего на счету форварда в этом сезоне восемь матчей, в которых он сделал пять передач. Он стал игроком «Металлурга» в начале октября.
«Металлург» лидирует в чемпионате КХЛ.
Кузнецов является обладателем Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном» и двукратным чемпионом мира (2012, 2014 годы) в составе сборной России.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций