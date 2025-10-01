«Металлург» объявил о переходе Евгения Кузнецова
Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов стал игроком магнитогорского «Металлурга», сообщила пресс-служба клуба.
Контракт с 33-летним форвардом рассчитан до конца сезона.
«Да, прошлый сезон у Евгения получился скомканным, но мы уже не раз общались и видим в нем запредельный настрой и желание доказать всем и себе самому, что он — игрок большого уровня и больших задач», — сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.
«Металлург» возглавляет Восточную конференцию КХЛ.
Кузнецов в прошлом сезоне играл за петербургский СКА, из-за проблем со здоровьем он провел только 45 матчей (13 шайб, 27 передач) и в апреле досрочно расторг контракт.
В 2014–2024 годах форвард играл за «Вашингтон Кэпиталз». В 2019-м он получил дисквалификацию от Международной федерации хоккея за кокаин, однако продолжил играть в НХЛ. В марте 2024-го его обменяли в «Каролина Харрикейнз» — после прохождения специальной программы НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями.
Кузнецов является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и двукратным чемпионом мира (2012, 2014 годы) в составе сборной России.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Дуров дал интервью американскому журналисту
Дуров рассказал о покушении на него и последствиях
Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым
Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине
В США официально наступил шатдаун
Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море
Орбан сравнил возможности России и Европы
Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов