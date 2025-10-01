«Металлург» объявил о переходе Евгения Кузнецова

Контракт лидера Восточной конференции с 33-летним нападающим рассчитан на один сезон

Евгений Кузнецов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов стал игроком магнитогорского «Металлурга», сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 33-летним форвардом рассчитан до конца сезона.

«Да, прошлый сезон у Евгения получился скомканным, но мы уже не раз общались и видим в нем запредельный настрой и желание доказать всем и себе самому, что он — игрок большого уровня и больших задач», — сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

«Металлург» возглавляет Восточную конференцию КХЛ.

Кузнецов в прошлом сезоне играл за петербургский СКА, из-за проблем со здоровьем он провел только 45 матчей (13 шайб, 27 передач) и в апреле досрочно расторг контракт.

В 2014–2024 годах форвард играл за «Вашингтон Кэпиталз». В 2019-м он получил дисквалификацию от Международной федерации хоккея за кокаин, однако продолжил играть в НХЛ. В марте 2024-го его обменяли в «Каролина Харрикейнз» — после прохождения специальной программы НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться в том числе с психическими проблемами и зависимостями.

Кузнецов является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и двукратным чемпионом мира (2012, 2014 годы) в составе сборной России.