 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ливерпуль Реал 1 2,45 x 3,9 2 2,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Монако 1 2,35 x 3,8 2 2,8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Бавария 1 2,4 x 3,95 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Ювентус Спортинг Лиссабон 1 1,9 x 3,7 2 3,95 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Зенит Динамо 1 1,62 x 4,1 2 5,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Челси 1 7,9 x 5,3 2 1,35 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Кайрат Алматы 1 1,05 x 13 2 46 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Боруссия Дортмунд 1 1,4 x 5,2 2 6,7 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Спартак Локомотив 1 1,95 x 3,6 2 3,85 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап ПАОК Янг Бойз 1 1,7 x 4,15 2 4,4 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Динамо Зриньски Мостар 1 1,6 x 4,05 2 5,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Тренер оценил форму отстраненного Кузнецова в «процентах от Макдэвида»

Разин оценил форму отстраненного Кузнецова в «процентах от Макдэвида»
Кузнецов пропустил матч «Металлурга» и «Дрэгонс» и не полетит с командой на Дальний Восток. Тренер Разин, что у форварда плохая форма и ее постараются улучшить до «75% от Макдэвида»
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов пропустил матч с «Шанхай Дрэгонс» из-за очень плохой физической формы и ему надо тренироваться, заявил на пресс-конференции главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин.

Кузнецов перешел в «Металлург» 1 октября. В предыдущем матче с «Ак Барсом» (0:4) он провел на льду пять минут, а в понедельник не попал в заявку на встречу с «Дрэгонс» (6:1).

Разин сказал, что у него нет конфликта с игроком, но он должен любыми способами «достать из него максимум».

«Евгений Кузнецов в очень плохой физической форме, что выливается в кучу потерь, в кучу проигранных единоборств», — сказал Разин, отметив, что форвард из-за недостаточной скоростной выносливости в играх «от ножа» просто выпадает.

Разин привел в пример канадского форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, которого, как и Павла Дацюка, можно назвать на 100% идеальным хоккеистом.

«Кузнецов в лучшие годы — 95% от Макдэвида <...>, сейчас способен играть, может быть, на 80% от Макдэвида. И когда ты ждешь от него вот эти 80%, а получаешь примерно 50%, то это тяжело для тренера», — объяснил Разин.

По словам Разина, Кузнецова не возьмут на выезд на Дальний Восток и оставят в Магнитогорске, чтобы «собрать хотя бы на 75%» занятиями с тренерами по катанию и физподготовке, а также чтобы он не мешал партнерам спать в самолете своими шутками.

Следующие матчи «Металлург» проведет с хабаровским «Амуром» и владивостокским «Адмиралом» 5 и 7 ноября соответственно.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Металлург Магнитогорск Евгений Кузнецов Андрей Разин (тренер)
Материалы по теме
Снятый с предыдущего матча Кузнецов не попал в заявку «Металлурга»
Спорт
Проигравший 10 из 11 матчей канадский вратарь покинул клуб КХЛ
Спорт
«Металлург» вернул себе лидерство в КХЛ благодаря разгрому «Дрэгонс»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Будущий премьер Чехии поддержал идею санкций против митрополита Илариона Политика, 19:29
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Футболисты назвали символическую сборную года по версии FIFPro Спорт, 19:19
Акции Amazon подскочили на 6% после сделки с OpenAI на $38 млрд Инвестиции, 19:16
OpenAI заключила сделку на $38 млрд с Amazon Web Services Технологии и медиа, 19:02
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Тренер оценил форму отстраненного Кузнецова в «процентах от Макдэвида» Спорт, 18:56
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Алиев призвал Армению не пугаться возвращения азербайджанцев Политика, 18:42
Российская ПВО сбила 15 дронов в трех приграничных регионах Политика, 18:38
Российский турист пропал на пляже Пхукета Общество, 18:37
Хинштейн назвал Курск «не прачечной для биографии» после приезда Апачева Политика, 18:24
Bloomberg узнал, что Британия отправила Украине новую партию Storm Shadow Политика, 18:17
Апачев счел «недоразумением» ситуацию с его концертом перед «БАРС-Курск» Политика, 18:13