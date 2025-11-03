Тренер оценил форму отстраненного Кузнецова в «процентах от Макдэвида»

Кузнецов пропустил матч «Металлурга» и «Дрэгонс» и не полетит с командой на Дальний Восток. Тренер Разин, что у форварда плохая форма и ее постараются улучшить до «75% от Макдэвида»

Евгений Кузнецов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов пропустил матч с «Шанхай Дрэгонс» из-за очень плохой физической формы и ему надо тренироваться, заявил на пресс-конференции главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин.

Кузнецов перешел в «Металлург» 1 октября. В предыдущем матче с «Ак Барсом» (0:4) он провел на льду пять минут, а в понедельник не попал в заявку на встречу с «Дрэгонс» (6:1).

Разин сказал, что у него нет конфликта с игроком, но он должен любыми способами «достать из него максимум».

«Евгений Кузнецов в очень плохой физической форме, что выливается в кучу потерь, в кучу проигранных единоборств», — сказал Разин, отметив, что форвард из-за недостаточной скоростной выносливости в играх «от ножа» просто выпадает.

Разин привел в пример канадского форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, которого, как и Павла Дацюка, можно назвать на 100% идеальным хоккеистом.

«Кузнецов в лучшие годы — 95% от Макдэвида <...>, сейчас способен играть, может быть, на 80% от Макдэвида. И когда ты ждешь от него вот эти 80%, а получаешь примерно 50%, то это тяжело для тренера», — объяснил Разин.

По словам Разина, Кузнецова не возьмут на выезд на Дальний Восток и оставят в Магнитогорске, чтобы «собрать хотя бы на 75%» занятиями с тренерами по катанию и физподготовке, а также чтобы он не мешал партнерам спать в самолете своими шутками.

Следующие матчи «Металлург» проведет с хабаровским «Амуром» и владивостокским «Адмиралом» 5 и 7 ноября соответственно.