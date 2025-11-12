В РФС нашли у Fan ID плюсы для болельщиков
Карта болельщика (Fan ID) никак не мешает посещать матчи, а фанатов со стадионов никто не убирал, заявил «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Министр спорта Михаил Дегтярев во время форума «Россия — спортивная держава» заявил, что отменять Fan ID не будут, напротив, ее будут внедрять и на других соревнованиях.
«Чему мешает карта болельщика? Удобная система, которая позволяет за секунду получить билет, восстановить его в случае потери, исключает возможности спекуляции, мотивирует клубы работать с аудиторией», — сказал Митрофанов.
Генсек РФС отметил, что посещаемость матчей растет и больше зрителей приходило только в сезоне 2018/2019 — после успешного чемпионата мира.
Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, комментируя слова Дегтярева, ранее заявил Vseprosport, что Минспорт «понимает, что делает, и здраво оценивает ситуацию» с Fan ID.
«Если потребуется изменение федерального закона, конечно, депутаты Госдумы будут рассматривать поправки», — сказал Свищев, отметив, что «это ради самих болельщиков».
Fan ID требуется для посещения матчей РПЛ, финала Кубка России и Суперкубка. Введение паспорта болельщиков сопровождалось бойкотом матчей со стороны фанатских объединений почти всех топ-клубов РПЛ.
