Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,5 x 4,4 2 7,3 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,55 x 4,1 2 5,9 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,3 x 5,4 2 11 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 5 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,17 x 6,9 2 18 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,75 x 51 2 2,13 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Спорт⁠,
0

В РФС нашли у Fan ID плюсы для болельщиков

Генсек РФС Митрофанов назвал Fan ID «удобной системой»
Ранее министр спорта исключил отмену Fan ID и заявил, что систему будут расширять на другие соревнования. Генсек РФС Митрофанов заявил, что у паспорта болельщика много преимуществ и он мотивирует клубы работать с аудиторией
Максим Митрофанов
Максим Митрофанов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Карта болельщика (Fan ID) никак не мешает посещать матчи, а фанатов со стадионов никто не убирал, заявил «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Министр спорта Михаил Дегтярев во время форума «Россия — спортивная держава» заявил, что отменять Fan ID не будут, напротив, ее будут внедрять и на других соревнованиях.

«Чему мешает карта болельщика? Удобная система, которая позволяет за секунду получить билет, восстановить его в случае потери, исключает возможности спекуляции, мотивирует клубы работать с аудиторией», — сказал Митрофанов.

Генсек РФС отметил, что посещаемость матчей растет и больше зрителей приходило только в сезоне 2018/2019 — после успешного чемпионата мира.

Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, комментируя слова Дегтярева, ранее заявил Vseprosport, что Минспорт «понимает, что делает, и здраво оценивает ситуацию» с Fan ID.

«Если потребуется изменение федерального закона, конечно, депутаты Госдумы будут рассматривать поправки», — сказал Свищев, отметив, что «это ради самих болельщиков».

Fan ID требуется для посещения матчей РПЛ, финала Кубка России и Суперкубка. Введение паспорта болельщиков сопровождалось бойкотом матчей со стороны фанатских объединений почти всех топ-клубов РПЛ.

Анна Сатдинова
Российский футбольный союз (РФС) паспорт болельщика (Fan ID) Максим Митрофанов

