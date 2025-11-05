Министр спорта Дегтярев заявил, что отмены Fan ID не будет

По словам министра, паспорт болельщика, который необходим для посещения всех матчей РПЛ, в скором времени будет распространен и на другие соревнования

Михаил Дегтярев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Отменять систему паспорта болельщика (Fan ID) в российском футболе не планируется, заявил на форуме «Россия — спортивная держава» министр спорта Михаил Дегтярев.

«Про паспорт болельщика повторю: никакой отмены не будет. Решение принято в целях безопасности. Оно будет расширяться на новые матчи и кубки. Эту дискуссию можно оставить», — цитирует Дегтярева «Матч ТВ».

Министр отметил, что паспорт болельщика получили уже более 3 млн человек.

В настоящее время Fan ID используется на чемпионате России, финальном матче Кубка России, а также в Суперкубке. Паспорт болельщика стал обязательным для посещения матчей этих чемпионатов со второй половины сезона 2022/23.

Введение Fan ID ранее привело к бойкоту игр рядом крупных фанатских объединений ведущих клубов и снижению посещаемости матчей у большинства команд. При этом есть прецеденты и снятия бойкота. Так, объединение активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» в марте 2025-го объявило об отмене бойкота на игры в рамках Кубка и Суперкубка России.

В июле Госдума отклонила законопроект об отмене Fan ID.