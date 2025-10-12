ЦСКА дважды вел в счете, но проиграл «Ак Барсу»
Московский ЦСКА потерпел третье поражение в четырех последних матчах КХЛ, уступив на своем льду казанскому «Ак Барсу» со счетом 2:3.
У «армейцев» забили Джереми Рой (3-я минута) и Дмитрий Бучельников (15).
У «Ак Барса» отличились Митчелл Миллер (8), Кирилл Семенов (18) и Александр Барабанов (40).
«Ак Барс» выиграл четвертый матч подряд и занимает пятое место в Восточной конференции.
У ЦСКА второй проигрыш подряд и восьмая строчка в Западной конференции.
