ЦСКА дважды вел в счете, но проиграл «Ак Барсу»

ЦСКА дважды вел в счете, но проиграл «Ак Барсу» в КХЛ
Матч в Москве закончился со счетом 2:3. Победная шайба на счету Барабанова. «Ак Барс» выиграл четвертый матч подряд
Александр Барабанов
Александр Барабанов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Московский ЦСКА потерпел третье поражение в четырех последних матчах КХЛ, уступив на своем льду казанскому «Ак Барсу» со счетом 2:3.

У «армейцев» забили Джереми Рой (3-я минута) и Дмитрий Бучельников (15).

У «Ак Барса» отличились Митчелл Миллер (8), Кирилл Семенов (18) и Александр Барабанов (40).

«Ак Барс» выиграл четвертый матч подряд и занимает пятое место в Восточной конференции.

У ЦСКА второй проигрыш подряд и восьмая строчка в Западной конференции.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

