Лидер КХЛ крупно проиграл «Авангарду»
Омский «Авангард» обыграл в Магнитогорске «Металлург», прервав пятиматчевую победную серию лидера чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Матч завершился со счетом 1:5.
У хозяев единственный гол на счету 21-летнего Романа Канцерова (34-я минута).
У «Авангарда» дубль оформил Максим Лажуа (40, 44), по голу забили Александр Волков (18), Джованни Фьоре (34) и Василий Пономарев (52). У Лажуа также результативная передача.
Двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов, в октябре перешедший в «Металлург», сделал голевой пас во втором матче подряд.
«Металлург» лидирует в сводной таблице чемпионата, «Авангард» — третий.
Результаты других матчей дня:
«Нефтехимик» — «Сибирь» — 2:3 (после овертайма);
«Барыс» — «Торпедо» — 3:5.
