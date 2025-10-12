Лидер КХЛ крупно проиграл «Авангарду»

«Авангард» победил «Металлург» со счетом 5:1. У Максима Лажуа два гола и передача. У новичка магнитогорцев Евгения Кузнецова голевой пас во второй игре подряд

Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» обыграл в Магнитогорске «Металлург», прервав пятиматчевую победную серию лидера чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Матч завершился со счетом 1:5.

У хозяев единственный гол на счету 21-летнего Романа Канцерова (34-я минута).

У «Авангарда» дубль оформил Максим Лажуа (40, 44), по голу забили Александр Волков (18), Джованни Фьоре (34) и Василий Пономарев (52). У Лажуа также результативная передача.

Двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов, в октябре перешедший в «Металлург», сделал голевой пас во втором матче подряд.

«Металлург» лидирует в сводной таблице чемпионата, «Авангард» — третий.

Результаты других матчей дня:

«Нефтехимик» — «Сибирь» — 2:3 (после овертайма);

«Барыс» — «Торпедо» — 3:5.