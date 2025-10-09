«Авангард» вернул хоккеиста, оправданного по делу об изнасиловании

«Авангард» подписал контракт с хоккеистом, оправданным по делу об изнасиловании

В июле Верховный суд Онтарио оправдал хоккеиста Майкла Маклауда и еще пятерых по делу об изнасиловании, якобы совершенном в 2018 году

Канадский хоккеист Майкл Маклауд (Фото: Cole Burston / Getty Images)

Омский «Авангард» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подписал новый контракт с канадским хоккеистом Майклом Маклаудом, сообщается в телеграм-канале клуба.

Соглашение рассчитано на три года, сумма не разглашается. Маклауд будет выступать под 9-м номером.

«Могу обрадовать болельщиков тем, что он уже в Омске и отправляется с командой на выездную серию. И если в Екатеринбурге он не сыграет из-за бумажной волокиты, то далее все будет зависеть от него и от тренерского штаба», — сказал генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

В июле пятеро канадских хоккеистов, включая Маклауда, были оправданы Верховным судом Онтарио по делу об изнасиловании, якобы совершенном в 2018 году во время их выступления в молодежной сборной. Отсутствие убедительных доказательств со стороны обвинения привело к снятию обвинений.

НХЛ, завершив собственное расследование, разрешила игрокам вернуться в лигу с 1 декабря, а подписывать с ними контракты можно будет с 15 октября.

Начав прошлый сезон в казахстанском «Барысе», Маклауд затем перешел в «Авангард». За омский клуб в регулярном чемпионате он провел 19 матчей, записав в свой актив 13 очков (3 гола + 10 передач). В плей-офф в девяти играх он набрал 7 очков (1 гол + 8 передач). Из-за судебных разбирательств игрок был вынужден завершить выступления по ходу второго раунда и отправиться в Канаду.