«Авангард» вернул хоккеиста, оправданного по делу об изнасиловании
Омский «Авангард» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подписал новый контракт с канадским хоккеистом Майклом Маклаудом, сообщается в телеграм-канале клуба.
Соглашение рассчитано на три года, сумма не разглашается. Маклауд будет выступать под 9-м номером.
«Могу обрадовать болельщиков тем, что он уже в Омске и отправляется с командой на выездную серию. И если в Екатеринбурге он не сыграет из-за бумажной волокиты, то далее все будет зависеть от него и от тренерского штаба», — сказал генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
В июле пятеро канадских хоккеистов, включая Маклауда, были оправданы Верховным судом Онтарио по делу об изнасиловании, якобы совершенном в 2018 году во время их выступления в молодежной сборной. Отсутствие убедительных доказательств со стороны обвинения привело к снятию обвинений.
НХЛ, завершив собственное расследование, разрешила игрокам вернуться в лигу с 1 декабря, а подписывать с ними контракты можно будет с 15 октября.
Начав прошлый сезон в казахстанском «Барысе», Маклауд затем перешел в «Авангард». За омский клуб в регулярном чемпионате он провел 19 матчей, записав в свой актив 13 очков (3 гола + 10 передач). В плей-офф в девяти играх он набрал 7 очков (1 гол + 8 передач). Из-за судебных разбирательств игрок был вынужден завершить выступления по ходу второго раунда и отправиться в Канаду.
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов