Самолет сборной Нигерии совершил аварийную посадку после матча отбора ЧМ
Самолет с футболистами сборной Нигерии, которые возвращались из ЮАР в Уйо после матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, накануне совершил вынужденную посадку в Анголе из-за треснувшего лобового стекла. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Нигерии.
Этим же бортом, выполнявшим чартерный рейс, 9 октября в Полокване (ЮАР) отправилась часть нигерийской делегации на матч с командой Лесото (2:1).
На обратном пути самолет приземлился на дозаправку в Луанде, а после взлета у него треснуло лобовое стекло. Борт вернулся в аэропорт. За командой отправили другой самолет из Лагоса, в воскресенье команда прибыла в Уйо.
Нигерийцы 14 октября в Уйо проведут заключительный матч группы C против лидирующего Бенина.
У Бенина 17 очков, у идущей второй сборной ЮАР — 15, у занимающих третье место нигерийцев — 14. Напрямую на чемпионат мира попадают победители групп, еще четыре лучшие команды из занявших вторые места проведут дополнительный раунд отбора.
В конце сентября лидировавшая в группе сборная ЮАР потеряла три очка (и первое место) по решению ФИФА из-за того, что выпустила на мартовский матч с Лесото полузащитника Тебохо Мокоэну, который должен был отбывать дисквалификацию.
В октябре 2024-го у сборной Нигерии были проблемы при полете на матч с командой Ливии в квалификации Кубка африканский наций. Самолет с нигерийцами вместо Бенгази перенаправили в Аль-Абрак, который находится в 230 км, там команда застряла на ночь. В NFF жаловались, что их заперли в аэропорту «как в тюрьме». В итоге нигерийцы бойкотировали матч и вернулись на родину.
