Сборная Нигерии пригрозила бойкотом Ливии за прием «как в тюрьме»

Сборная Нигерии застряла в аэропорту Аль-Абрака, куда борт перенаправили вместо Бенгази. Футболисты обвинили ливийскую сторону, что их держат «как в тюрьме». На прошлой неделе в Нигерии в похожей ситуации оказались сами ливийцы

Виктор Бонифас (Фото: IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press)

Футболисты сборной Нигерии заявили, что бойкотируют матч квалификации Кубка африканский наций с Ливией из-за «позорного поведения» принимающей стороны. Об этом сообщает Би-би-си.

Матч Ливия — Нигерия должен состояться 15 октября в Бенгази.

Однако самолет с командой Нигерии в воскресенье перенаправили в Аль-Абрак в 230 км от Бенгази. Там команда застряла на ночь. В Федерации футбола Нигерии (NFF) заявили, что их заперли в аэропорту «как в тюрьме», когда уже договорились об отъезде, и никак не объяснили, почему самолет не смог сесть в Бенгази.

Форвард «Байера» Виктор Бонифас сообщил, что команда осталась без еды, Wi-Fi и негде было спать, а также что все просто хотят домой. Капитан команды Уильям Трост-Эконг заявил, что ливийская сторона ведет себя «позорно» и нигерийцы не собираются выходить на матч. Он также исключил поездку в Бенгази на автобусе, которая займет около 3,5 часа, из соображений безопасности.

На прошлой неделе ливийцы жаловались на аналогичный прием в Нигерии перед матчем в Уйо (1:0 в пользу нигерийцев): их самолет перенаправили в Порт-Харкорт в 130 км и не предоставили автобус, что задержало команду в пути на несколько часов.

Нигерия лидирует в группе D после трех матчей, Ливия занимает последнее место.

Кубок африканских наций пройдет в Марокко в декабре 2025 — январе 2026 года. Нигерия на прошлом турнире дошла до финала, где уступила Кот-д'Ивуару.