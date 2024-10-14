Сборная Нигерии пригрозила бойкотом Ливии за прием «как в тюрьме»
Футболисты сборной Нигерии заявили, что бойкотируют матч квалификации Кубка африканский наций с Ливией из-за «позорного поведения» принимающей стороны. Об этом сообщает Би-би-си.
Матч Ливия — Нигерия должен состояться 15 октября в Бенгази.
Однако самолет с командой Нигерии в воскресенье перенаправили в Аль-Абрак в 230 км от Бенгази. Там команда застряла на ночь. В Федерации футбола Нигерии (NFF) заявили, что их заперли в аэропорту «как в тюрьме», когда уже договорились об отъезде, и никак не объяснили, почему самолет не смог сесть в Бенгази.
Форвард «Байера» Виктор Бонифас сообщил, что команда осталась без еды, Wi-Fi и негде было спать, а также что все просто хотят домой. Капитан команды Уильям Трост-Эконг заявил, что ливийская сторона ведет себя «позорно» и нигерийцы не собираются выходить на матч. Он также исключил поездку в Бенгази на автобусе, которая займет около 3,5 часа, из соображений безопасности.
На прошлой неделе ливийцы жаловались на аналогичный прием в Нигерии перед матчем в Уйо (1:0 в пользу нигерийцев): их самолет перенаправили в Порт-Харкорт в 130 км и не предоставили автобус, что задержало команду в пути на несколько часов.
Нигерия лидирует в группе D после трех матчей, Ливия занимает последнее место.
Кубок африканских наций пройдет в Марокко в декабре 2025 — январе 2026 года. Нигерия на прошлом турнире дошла до финала, где уступила Кот-д'Ивуару.
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