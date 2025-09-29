ФИФА лишила ЮАР первого места в отборочной группе ЧМ-2026
Дисциплинарный комитет ФИФА присудил сборной ЮАР техническое поражение в матче отборочного турнира с командой Лесото за участие во встрече полузащитника Тебохо Мокоэны, который должен был отбывать дисквалификацию. Об этом сообщается на сайте ФИФА.
Матч прошел 21 марта и завершился победой сборной ЮАР со счетом 2:0. Мокоэна должен был пропустить игру из-за перебора желтых карточек, отмечает Reuters.
Сборная ЮАР потеряла три очка и лидерство в группе C — ее по дополнительным показателям опередила команда Бенина (по 14 очков). На третьем месте идет Нигерия (11).
Южноафриканская федерация футбола заплатит штраф, а Мокоэне вынесено предупреждение.
Командам осталось провести по два матча в группе.
Напрямую на чемпионат мира попадут только победители групп. Занявшие вторые места команды могут выйти в следующий отборочный раунд.
Мокоэна играет за сборную ЮАР с 2018 года, на его счету девять голов в 43 матчах.
