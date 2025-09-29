 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Фонбет Кубок России Краснодар Динамо 1 2 x 3,8 2 3,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Реал 1 27 x 10,5 2 1,11 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Тоттенхэм 1 3,15 x 4 2 2,13 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Бенфика 1 1,65 x 4,1 2 5,4 Футбол Фонбет Кубок России Рубин Зенит 1 4 x 3,75 2 1,93 Футбол Фонбет Кубок России Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,35 2 2,55 Футбол Фонбет Кубок России Пари НН Спартак 1 6,8 x 4,3 2 1,48 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Копенгаген 1 2,65 x 3,5 2 2,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Манчестер Сити 1 6,5 x 4,8 2 1,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона ПСЖ 1 1,87 x 4,2 2 3,55 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,52 x 56 2 2,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
ЧМ-2026⁠,
0

ФИФА лишила ЮАР первого места в отборочной группе ЧМ-2026

ФИФА лишила ЮАР первого места в отборе ЧМ-2026 за участие отстраненного игрока
Сюжет
ЧМ-2026
Сборная ЮАР в марте выпустила на матч с Лесото полузащитника Мокоэну, который должен был пропускать игру. В итоге ФИФА лишила ЮАР трех очков за победу, а заодно и первого места в группе, дающего путевку на ЧМ
Тебохо Мокоэна
Тебохо Мокоэна (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Дисциплинарный комитет ФИФА присудил сборной ЮАР техническое поражение в матче отборочного турнира с командой Лесото за участие во встрече полузащитника Тебохо Мокоэны, который должен был отбывать дисквалификацию. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Матч прошел 21 марта и завершился победой сборной ЮАР со счетом 2:0. Мокоэна должен был пропустить игру из-за перебора желтых карточек, отмечает Reuters.

Сборная ЮАР потеряла три очка и лидерство в группе C — ее по дополнительным показателям опередила команда Бенина (по 14 очков). На третьем месте идет Нигерия (11).

Южноафриканская федерация футбола заплатит штраф, а Мокоэне вынесено предупреждение.

Командам осталось провести по два матча в группе.

Напрямую на чемпионат мира попадут только победители групп. Занявшие вторые места команды могут выйти в следующий отборочный раунд.

Мокоэна играет за сборную ЮАР с 2018 года, на его счету девять голов в 43 матчах.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ЧМ-2026 ЮАР ФИФА
Материалы по теме
Генсек РФС предложил позвать на ЧМ-2026 Путина вместе со сборной России
Спорт
Ole узнала, что ФИФА поддержит увеличение числа участников ЧМ-2030 до 64
Спорт
Лось, орлан и ягуар стали талисманами футбольного ЧМ-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Задержан глава управления Росгвардии Северной Осетии Политика, 19:19
Хэмилтон сообщил о смерти своего пса, ставшего звездой «Формулы-1» Спорт, 19:15
В ЖК «Адмирал» от «Галс-Девелопмент» появится парк в морском стиле Пресс-релиз, 19:10
В базу «Миротворец» внесли тринадцать несовершеннолетних россиян Политика, 19:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:05
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Т-Страхование запустило страховку для арендодателей Радио, 18:58
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В Думу внесли проект о признании жилья в многоквартирных домах пустующим Недвижимость, 18:56
Как проходили выборы в Молдавии Политика, 18:51
Что делать при блокировке карты после обмена криптовалюты. Советы юристов Крипто, 18:51
Минобороны сообщило о взятии Кировска в ДНР Политика, 18:47
Какой ресторан выбрать: кавказский праздник, Императорская ферма и фиеста Стиль, 18:46
Издателя FIFA и The Sims купил консорциум инвесторов с зятем Трампа Бизнес, 18:46
ФИФА лишила ЮАР первого места в отборочной группе ЧМ-2026 Спорт, 18:44