ФИФА лишила ЮАР первого места в отборочной группе ЧМ-2026

Сборная ЮАР в марте выпустила на матч с Лесото полузащитника Мокоэну, который должен был пропускать игру. В итоге ФИФА лишила ЮАР трех очков за победу, а заодно и первого места в группе, дающего путевку на ЧМ

Тебохо Мокоэна (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Дисциплинарный комитет ФИФА присудил сборной ЮАР техническое поражение в матче отборочного турнира с командой Лесото за участие во встрече полузащитника Тебохо Мокоэны, который должен был отбывать дисквалификацию. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Матч прошел 21 марта и завершился победой сборной ЮАР со счетом 2:0. Мокоэна должен был пропустить игру из-за перебора желтых карточек, отмечает Reuters.

Сборная ЮАР потеряла три очка и лидерство в группе C — ее по дополнительным показателям опередила команда Бенина (по 14 очков). На третьем месте идет Нигерия (11).

Южноафриканская федерация футбола заплатит штраф, а Мокоэне вынесено предупреждение.

Командам осталось провести по два матча в группе.

Напрямую на чемпионат мира попадут только победители групп. Занявшие вторые места команды могут выйти в следующий отборочный раунд.

Мокоэна играет за сборную ЮАР с 2018 года, на его счету девять голов в 43 матчах.