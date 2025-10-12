Сделавшего хет-трик россиянина признали первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко стал лучшим игроком дня в НХЛ после трех заброшенных шайб в победном матче с «Миннесота Уайлд» (7:4). Об этом сообщается на сайте лиги.
Марченко оформил четвертый хет-трик в карьере в НХЛ (с 2022 года), при этом его третья шайба в ворота «Миннесоты» стала победной. Больше хет-триков в «Коламбусе» делали только Кэм Аткинсон (6) и Рик Нэш (5).
Также Марченко в этом матче забросил самую быструю шайбу с начала периода в истории клуба — на седьмой секунде второго периода.
Эта игра стала для него десятой в карьере с несколькими голами — он первый в клубе по этому показателю с 2022 года.
Марченко стал вторым россиянином, забросившим три шайбы в новом сезоне НХЛ, после Павла Дорофеева из «Вегас Голден Найтс» (9 октября).
Второй звездой дня признали белорусского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Алексея Протаса, у него дубль и голевой пас в победной игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).
Третье место занял шведский форвард «Анахайм Дакс» Лео Карлссон, на его счету победный гол в овертайме и две передачи в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:6).
Марченко до переезда в НХЛ играл в России за «Югру» и СКА.
