Сделавшего хет-трик россиянина признали первой звездой дня в НХЛ

Сделавшего хет-трик Марченко признали первой звездой дня в НХЛ
Марченко забросил три шайбы «Миннесоте» (7:4) и установил рекорд клуба по самому быстрому голу с начала периода. В тройку звезд также вошли белорусский форвард «Вашингтона» Протас и шведский нападающий «Анахайма» Карлссон
Кирилл Марченко
Кирилл Марченко (Фото: David Berding / Getty Images)

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко стал лучшим игроком дня в НХЛ после трех заброшенных шайб в победном матче с «Миннесота Уайлд» (7:4). Об этом сообщается на сайте лиги.

Марченко оформил четвертый хет-трик в карьере в НХЛ (с 2022 года), при этом его третья шайба в ворота «Миннесоты» стала победной. Больше хет-триков в «Коламбусе» делали только Кэм Аткинсон (6) и Рик Нэш (5).

Также Марченко в этом матче забросил самую быструю шайбу с начала периода в истории клуба — на седьмой секунде второго периода.

Эта игра стала для него десятой в карьере с несколькими голами — он первый в клубе по этому показателю с 2022 года.

Марченко стал вторым россиянином, забросившим три шайбы в новом сезоне НХЛ, после Павла Дорофеева из «Вегас Голден Найтс» (9 октября).

Сколько российских хоккеистов сыграет в текущем сезоне НХЛ
Спорт
Фото:Steph Chambers / Getty Images

Второй звездой дня признали белорусского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Алексея Протаса, у него дубль и голевой пас в победной игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).

Третье место занял шведский форвард «Анахайм Дакс» Лео Карлссон, на его счету победный гол в овертайме и две передачи в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:6).

Марченко до переезда в НХЛ играл в России за «Югру» и СКА.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

