Россиянин Дорофеев первым оформил хет-трик в текущем сезоне НХЛ

Россиянин первым из хоккеистов оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забил все три шайбы во втором периоде в матче против «Лос-Анджелеса»

Павел Дорофеев (Фото: Candice Ward / Getty Images)

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча завершилась серией буллитов в пользу «Лос-Анджелес Кингз» и итоговым счетом 6:5.

У победителей отличились Андрей Кузьменко (5-я минута), Куинтон Байфилд (12-я), Джефф Мэлотт (34-я), Тревор Мур (52-я) и Брандт Кларк (54-я). В серии буллитов победный бросок реализовал Мур.

В составе «Вегаса» голы забили Павел Дорофеев (23-я, 38-я и 40-я минуты), Джек Айкел (46) и Иван Барбашев (49).

24-летний Дорофеев стал первым игроком лиги, оформившим хет-трик в новом сезоне НХЛ.

В системе «Вегаса» россиянин выступает с 2021 года. На его счету 150 игр и 88 очков (58 голов + 30 передач).