Россиянин Дорофеев первым оформил хет-трик в текущем сезоне НХЛ
Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз».
Встреча завершилась серией буллитов в пользу «Лос-Анджелес Кингз» и итоговым счетом 6:5.
У победителей отличились Андрей Кузьменко (5-я минута), Куинтон Байфилд (12-я), Джефф Мэлотт (34-я), Тревор Мур (52-я) и Брандт Кларк (54-я). В серии буллитов победный бросок реализовал Мур.
В составе «Вегаса» голы забили Павел Дорофеев (23-я, 38-я и 40-я минуты), Джек Айкел (46) и Иван Барбашев (49).
24-летний Дорофеев стал первым игроком лиги, оформившим хет-трик в новом сезоне НХЛ.
В системе «Вегаса» россиянин выступает с 2021 года. На его счету 150 игр и 88 очков (58 голов + 30 передач).
