Сколько российских хоккеистов сыграет в текущем сезоне НХЛ
Большое количество российских хоккеистов ежегодно выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Сезон 2025/26 уже стартовал, первые матчи прошли в ночь с 7 на 8 октября.
В общей сложности на предсезонные сборы был приглашен 101 российский игрок. Конечно же, не все хоккеисты попали в основной состав, в заявке которого должно быть не более 23 игроков.
В текущем сезоне российских игроков нет в «Детройт Ред Уингз», «Сиэтл Кракен», «Торонто Мейпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс». Всего команды НХЛ заявили 57 российских игроков.
«РБК Спорт» представляет список российских хоккеистов, которые вошли в основной состав.
Столичный дивизион
В Столичном дивизионе НХЛ 22 российских игрока, однако в «Вашингтоне» и «Питтсбурге» их всего по одному — Александр Овечкин и Евгений Малкин.Оба легендарных хоккеиста могут завершить свою карьеру в НХЛ (по действующим контрактам) по окончании текущего сезона.
«Нью-Йорк Айлендерс»
- Нападающие: Максим Цыплаков, Максим Шабанов
- Защитник: Александр Романов
- Вратари: Илья Сорокин, Семен Варламов*
*игрок находится в списке травмированных — он не играет с ноября 2024 года
«Коламбус Блю Джекетс»
- Защитник: Иван Проворов
- Нападающие: Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов
«Каролина Харрикейнз»
- Защитник: Александр Никишин
- Нападающий: Андрей Свечников
- Вратарь: Петр Кочетков
«Нью-Йорк Рейнджерс»
- Нападающий: Артемий Панарин
- Защитник: Владислав Гавриков
- Вратарь: Игорь Шестеркин
«Филадельфия Флайерз»
- Нападающие: Матвей Мичков, Никита Гребенкин
- Защитник: Егор Замула
«Нью-Джерси Девилз»
- Нападающие: Евгений Дадонов, Арсений Грицюк
«Питтсбург Пингвинз»
- Нападающий: Евгений Малкин
«Вашингтон Кэпиталз»
- Нападающий: Александр Овечкин
Атлантический дивизион
Из Атлантического дивизиона в НХЛ на старте сезона заявлено 10 российских хоккеистов. При этом в «Торонто» и «Детройте» россиян нет.
Больше всего российских игроков выступает во «Флорида Пантерз», основным вратарем которой является Сергей Бобровский. Этот клуб в прошлом сезоне второй раз подряд стал обладателем Кубка Стэнли.
«Флорида Пантерз»
- Защитник: Дмитрий Куликов
- Вратари: Сергей Бобровский, Даниил Тарасов
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
- Нападающий: Никита Кучеров
- Вратарь: Андрей Василевский
«Бостон Брюинз»
- Нападающий: Марат Хуснутдинов
- Защитник: Никита Задоров
«Баффало Сейбрз»
- Вратарь: Александр Георгиев
«Монреаль Канадиенс»
- Нападающий: Иван Демидов
«Оттава Сенаторз»
- Защитник: Артем Зуб
«Торонто Мейпл Лифс» — без россиян
«Детройт Ред Уингз» — без россиян
Центральный дивизион
В Центральном дивизионе заявлено 15 российских хоккеистов. «Миннесота» представила четверых на старте сезона, в том числе и Кирилла Капризова, с которым подписали новый рекордный контракт на восемь лет. После окончания текущего соглашения, среднегодовая зарплата россиянина составит $17 млн (за все время он получит — $136 млн).
В сезоне 2025/26 выступит «Юта Мамонт», название которой было окончательно утверждено в мае. В прошлом чемпионате команда заняла 11-е место в Западной конференции, не попав в плей-офф. В команде сыграют Михаил Сергачев и дебютант Дмитрий Симашев.
«Миннесота Уайлд»
- Нападающие: Кирилл Капризов, Данила Юров, Владимир Тарасенко, Яков Тренин
«Сент-Луис Блюз»
- Нападающие: Павел Бучневич, Алексей Торопченко
«Юта Мамонт»
- Защитники: Михаил Сергачев, Дмитрий Симашев
«Колорадо Эвеланш»
- Нападающие: Захар Бардаков, Валерий Ничушкин
«Виннипег Джетс»
- Нападающие: Владислав Наместников, Никита Чибриков
«Чикаго Блэкхокс»
- Защитник: Илья Михеев
«Даллас Старз
- Защитник: Илья Любушкин
«Нэшвилл Предаторз»
- Нападающий: Федор Свечков
Тихоокеанский дивизион
В Тихоокеанском дивизионе, как и в Атлантическом, на старте сезона могут выступить 10 российских хоккеистов. Россиян нет в «Сиэтл Кракен» и «Ванкувер Кэнакс».
Больше всего россиян в «Сан-Хосе», в котором выступит Ярослав Аскаров — голкипер, которого в России называли «вторым Василевским». После неудачного опыта в «Нэшвилле», где он не смог закрепиться в основном составе, Аскаров получил шанс проявить себя в новом клубе.
«Сан-Хосе»
- Защитники Шакир Мухамадуллин, Дмитрий Орлов
- Вратарь: Ярослав Аскаров
«Калгари Флэймз
- Нападающий: Матвей Гридин
- Защитник: Даниил Мироманов
«Вегас Голден Найтс»
- Нападающие: Павел Дорофеев, Иван Барбашев
«Анахайм Дакс»
- Вратарь: Вячеслав Бутеец
«Эдмонтон Ойлерз»
- Нападающий: Василий Подколзин
«Лос-Анджелес Кингз»
- Нападающий: Андрей Кузьменко
«Сиэтл Кракен» — без россиян
«Ванкувер Кэнакс» — без россиян
