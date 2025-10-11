Сколько российских хоккеистов сыграет в текущем сезоне НХЛ

Сезон 2025/26 Национальной хоккейной лиги идет уже полным ходом. Сколько российских игроков заявлены на старте чемпионата — в материале «РБК Спорт»

Фото: Steph Chambers / Getty Images

Большое количество российских хоккеистов ежегодно выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Сезон 2025/26 уже стартовал, первые матчи прошли в ночь с 7 на 8 октября.

В общей сложности на предсезонные сборы был приглашен 101 российский игрок. Конечно же, не все хоккеисты попали в основной состав, в заявке которого должно быть не более 23 игроков.

В текущем сезоне российских игроков нет в «Детройт Ред Уингз», «Сиэтл Кракен», «Торонто Мейпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс». Всего команды НХЛ заявили 57 российских игроков.

«РБК Спорт» представляет список российских хоккеистов, которые вошли в основной состав.

Столичный дивизион

В Столичном дивизионе НХЛ 22 российских игрока, однако в «Вашингтоне» и «Питтсбурге» их всего по одному — Александр Овечкин и Евгений Малкин.Оба легендарных хоккеиста могут завершить свою карьеру в НХЛ (по действующим контрактам) по окончании текущего сезона.

«Нью-Йорк Айлендерс» Нападающие: Максим Цыплаков, Максим Шабанов

Защитник: Александр Романов

Вратари: Илья Сорокин, Семен Варламов* *игрок находится в списке травмированных — он не играет с ноября 2024 года «Коламбус Блю Джекетс» Защитник: Иван Проворов

Нападающие: Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов «Каролина Харрикейнз» Защитник: Александр Никишин

Нападающий: Андрей Свечников

Вратарь: Петр Кочетков «Нью-Йорк Рейнджерс» Нападающий: Артемий Панарин

Защитник: Владислав Гавриков

Вратарь: Игорь Шестеркин «Филадельфия Флайерз» Нападающие: Матвей Мичков, Никита Гребенкин

Защитник: Егор Замула «Нью-Джерси Девилз» Нападающие: Евгений Дадонов, Арсений Грицюк «Питтсбург Пингвинз» Нападающий: Евгений Малкин «Вашингтон Кэпиталз» Нападающий: Александр Овечкин

Атлантический дивизион

Из Атлантического дивизиона в НХЛ на старте сезона заявлено 10 российских хоккеистов. При этом в «Торонто» и «Детройте» россиян нет.

Больше всего российских игроков выступает во «Флорида Пантерз», основным вратарем которой является Сергей Бобровский. Этот клуб в прошлом сезоне второй раз подряд стал обладателем Кубка Стэнли.

«Флорида Пантерз» Защитник: Дмитрий Куликов

Вратари: Сергей Бобровский, Даниил Тарасов «Тампа-Бэй Лайтнинг» Нападающий: Никита Кучеров

Вратарь: Андрей Василевский «Бостон Брюинз» Нападающий: Марат Хуснутдинов

Защитник: Никита Задоров «Баффало Сейбрз» Вратарь: Александр Георгиев «Монреаль Канадиенс» Нападающий: Иван Демидов «Оттава Сенаторз» Защитник: Артем Зуб «Торонто Мейпл Лифс» — без россиян «Детройт Ред Уингз» — без россиян

Центральный дивизион

В Центральном дивизионе заявлено 15 российских хоккеистов. «Миннесота» представила четверых на старте сезона, в том числе и Кирилла Капризова, с которым подписали новый рекордный контракт на восемь лет. После окончания текущего соглашения, среднегодовая зарплата россиянина составит $17 млн (за все время он получит — $136 млн).

В сезоне 2025/26 выступит «Юта Мамонт», название которой было окончательно утверждено в мае. В прошлом чемпионате команда заняла 11-е место в Западной конференции, не попав в плей-офф. В команде сыграют Михаил Сергачев и дебютант Дмитрий Симашев.

«Миннесота Уайлд» Нападающие: Кирилл Капризов, Данила Юров, Владимир Тарасенко, Яков Тренин «Сент-Луис Блюз» Нападающие: Павел Бучневич, Алексей Торопченко «Юта Мамонт» Защитники: Михаил Сергачев, Дмитрий Симашев «Колорадо Эвеланш» Нападающие: Захар Бардаков, Валерий Ничушкин «Виннипег Джетс» Нападающие: Владислав Наместников, Никита Чибриков «Чикаго Блэкхокс» Защитник: Илья Михеев «Даллас Старз Защитник: Илья Любушкин «Нэшвилл Предаторз» Нападающий: Федор Свечков

Тихоокеанский дивизион

В Тихоокеанском дивизионе, как и в Атлантическом, на старте сезона могут выступить 10 российских хоккеистов. Россиян нет в «Сиэтл Кракен» и «Ванкувер Кэнакс».

Больше всего россиян в «Сан-Хосе», в котором выступит Ярослав Аскаров — голкипер, которого в России называли «вторым Василевским». После неудачного опыта в «Нэшвилле», где он не смог закрепиться в основном составе, Аскаров получил шанс проявить себя в новом клубе.