Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,5 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,13 x 8,5 2 20 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,88 x 50 2 1,96 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Сколько российских хоккеистов сыграет в текущем сезоне НХЛ

57 российских хоккеистов попали в основные составы команд НХЛ
Сезон 2025/26 Национальной хоккейной лиги идет уже полным ходом. Сколько российских игроков заявлены на старте чемпионата — в материале «РБК Спорт»
Фото: Steph Chambers / Getty Images
Фото: Steph Chambers / Getty Images

Большое количество российских хоккеистов ежегодно выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Сезон 2025/26 уже стартовал, первые матчи прошли в ночь с 7 на 8 октября.

В общей сложности на предсезонные сборы был приглашен 101 российский игрок. Конечно же, не все хоккеисты попали в основной состав, в заявке которого должно быть не более 23 игроков.

В текущем сезоне российских игроков нет в «Детройт Ред Уингз», «Сиэтл Кракен», «Торонто Мейпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс». Всего команды НХЛ заявили 57 российских игроков.

«РБК Спорт» представляет список российских хоккеистов, которые вошли в основной состав.

Столичный дивизион

В Столичном дивизионе НХЛ 22 российских игрока, однако в «Вашингтоне» и «Питтсбурге» их всего по одному — Александр Овечкин и Евгений Малкин.Оба легендарных хоккеиста могут завершить свою карьеру в НХЛ (по действующим контрактам) по окончании текущего сезона.

«Нью-Йорк Айлендерс»

  • Нападающие: Максим Цыплаков, Максим Шабанов
  • Защитник: Александр Романов
  • Вратари: Илья Сорокин, Семен Варламов*

*игрок находится в списке травмированных — он не играет с ноября 2024 года

«Коламбус Блю Джекетс»

  • Защитник: Иван Проворов
  • Нападающие: Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов

«Каролина Харрикейнз»

  • Защитник: Александр Никишин
  • Нападающий: Андрей Свечников
  • Вратарь: Петр Кочетков

«Нью-Йорк Рейнджерс»

  • Нападающий: Артемий Панарин
  • Защитник: Владислав Гавриков
  • Вратарь: Игорь Шестеркин

«Филадельфия Флайерз»

  • Нападающие: Матвей Мичков, Никита Гребенкин
  • Защитник: Егор Замула

«Нью-Джерси Девилз»

  • Нападающие: Евгений Дадонов, Арсений Грицюк

«Питтсбург Пингвинз»

  • Нападающий: Евгений Малкин

«Вашингтон Кэпиталз»

  • Нападающий: Александр Овечкин

Атлантический дивизион

Из Атлантического дивизиона в НХЛ на старте сезона заявлено 10 российских хоккеистов. При этом в «Торонто» и «Детройте» россиян нет.

Больше всего российских игроков выступает во «Флорида Пантерз», основным вратарем которой является Сергей Бобровский. Этот клуб в прошлом сезоне второй раз подряд стал обладателем Кубка Стэнли.

«Флорида Пантерз»

  • Защитник: Дмитрий Куликов
  • Вратари: Сергей Бобровский, Даниил Тарасов

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

  • Нападающий: Никита Кучеров
  • Вратарь: Андрей Василевский

«Бостон Брюинз»

  • Нападающий: Марат Хуснутдинов
  • Защитник: Никита Задоров

«Баффало Сейбрз»

  • Вратарь: Александр Георгиев

«Монреаль Канадиенс»

  • Нападающий: Иван Демидов

«Оттава Сенаторз»

  • Защитник: Артем Зуб

«Торонто Мейпл Лифс» — без россиян

«Детройт Ред Уингз» — без россиян

Центральный дивизион

В Центральном дивизионе заявлено 15 российских хоккеистов. «Миннесота» представила четверых на старте сезона, в том числе и Кирилла Капризова, с которым подписали новый рекордный контракт на восемь лет. После окончания текущего соглашения, среднегодовая зарплата россиянина составит $17 млн (за все время он получит — $136 млн).

В сезоне 2025/26 выступит «Юта Мамонт», название которой было окончательно утверждено в мае. В прошлом чемпионате команда заняла 11-е место в Западной конференции, не попав в плей-офф. В команде сыграют Михаил Сергачев и дебютант Дмитрий Симашев.

«Миннесота Уайлд»

  • Нападающие: Кирилл Капризов, Данила Юров, Владимир Тарасенко, Яков Тренин

«Сент-Луис Блюз»

  • Нападающие: Павел Бучневич, Алексей Торопченко

«Юта Мамонт»

  • Защитники: Михаил Сергачев, Дмитрий Симашев

«Колорадо Эвеланш»

  • Нападающие: Захар Бардаков, Валерий Ничушкин

«Виннипег Джетс»

  • Нападающие: Владислав Наместников, Никита Чибриков

«Чикаго Блэкхокс»

  • Защитник: Илья Михеев

«Даллас Старз

  • Защитник: Илья Любушкин

«Нэшвилл Предаторз»

  • Нападающий: Федор Свечков

Тихоокеанский дивизион

В Тихоокеанском дивизионе, как и в Атлантическом, на старте сезона могут выступить 10 российских хоккеистов. Россиян нет в «Сиэтл Кракен» и «Ванкувер Кэнакс».

Больше всего россиян в «Сан-Хосе», в котором выступит Ярослав Аскаров — голкипер, которого в России называли «вторым Василевским». После неудачного опыта в «Нэшвилле», где он не смог закрепиться в основном составе, Аскаров получил шанс проявить себя в новом клубе.

«Сан-Хосе»

  • Защитники Шакир Мухамадуллин, Дмитрий Орлов
  • Вратарь: Ярослав Аскаров

«Калгари Флэймз

  • Нападающий: Матвей Гридин
  • Защитник: Даниил Мироманов

«Вегас Голден Найтс»

  • Нападающие: Павел Дорофеев, Иван Барбашев

«Анахайм Дакс»

  • Вратарь: Вячеслав Бутеец

«Эдмонтон Ойлерз»

  • Нападающий: Василий Подколзин

«Лос-Анджелес Кингз»

  • Нападающий: Андрей Кузьменко

«Сиэтл Кракен» — без россиян

«Ванкувер Кэнакс» — без россиян

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Александр Овечкин Кирилл Капризов Евгений Малкин Михаил Сергачев Иван Демидов (хоккеист)
