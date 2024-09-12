Экс-капитана «Сельты» признали виновным в сексуальном насилии
Суд Барселоны признал бывшего капитана «Сельты» Уго Мальо виновным в преступлении сексуального насилия, об этом сообщает Relevo.
Инцидент произошел в апреле 2019-го года. Защитник тронул за грудь женщину, работавшую маскотом «Эспаньола», перед матчем между каталонским клубом и «Сельтой».
Испанский футболист приговорен к 20-месячному штрафу в размере €10 в день и оплате процессуальных издержек. Он должен будет выплатить пострадавшей €1 тыс. плюс проценты за причиненный моральный ущерб.
Стороны могу обжаловать приговор в течение 10 дней.
33-летний защитник до 2023-го года выступал за «Сельту», воспитанником которой является. Он провел за испанскую команду 449 матчей, из которых 309 игр в Ла Лиге. Прошлый сезон он провел в бразильском «Интернасьонале». Этим летом защитник на правах свободного агента перешел в греческий «Арис».
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