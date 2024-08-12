FIDE наказала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства

FIDE отстранила латвийского шахматиста на пять лет за домогательства по почте

В течение десяти лет Андрей Стребков отправлял из Риги шахматисткам письма, «содержащие порнографические материалы и использованные презервативы». Комиссия FIDE отстранила его на пять лет

Дисциплинарно-этическая комиссия Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировала на пять лет латвийца Андрея Стребкова за многолетнее преследование шахматисток по почте. Об этом сообщила пресс-служба FIDE.

Разбирательство началось после обращения президента FIDE Аркадия Дворковича и было основано на двух расследованиях — «Медузы» (признана иноагентом и нежелательной организацией) в 2022 году и рижской полиции, которая не увидела в действиях шахматиста уголовного преступления.

Стребков в ответ заявил, что только один случай в 2021 году может быть предметом жалобы на него, а остальные письма «не имеют никакого отношения» к шахматам.

«Расследование показало, что десятки женщин-игроков, некоторым из которых было всего 14 лет, получали непристойные письма, содержащие порнографические материалы и использованные презервативы, которые отправлялись им домой, в клубы, университеты и на турнирные площадки», — говорится в релизе FIDE.

Стребков занимался этим как минимум десять лет.

Среди пострадавших от писем назывались Валентина Гунина, Анастасия Боднарук, Бибисара Асаубаева и другие.

Одна из пострадавших шахматисток Алина Бивол поблагодарила FIDE за наказание Стребкова. «Наверное, хотелось бы, чтобы просто кто-то дал ему в морду. Желательно, столько же раз, сколько своих поганых писем он прислал», — цитирует шахматистку «РИА Новости».