В Казахстане оценили дебют Черчесова фразой «хорошим не назвать»
Результаты матчей сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова против команд Норвегии (0:0) и Словении (0:3) нельзя называть хорошими, такое мнение «Матч ТВ» выразил глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.
«Про оба матча скажу так: хорошим результатом это не назовешь. Но я доволен, что все произошло именно сейчас. Прекрасно понимаем, в каком дивизионе Лиги наций мы находимся. Но при этом важно было оценить самих себя, особенно в плане отборочного цикла ЧМ‑2026. Теперь стало понятнее, над чем надо работать. И в первую очередь понятнее Черчесову», — сказал Барменкулов.
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня. В его дебютном матче Казахстан 6 сентября сыграл вничью с Норвегией (0:0), а спустя три дня уступил Словении (0:3).
Черчесов до назначения в Казахстан был без работы с лета прошлого года после отставки из венгерского «Ференцвароша».
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