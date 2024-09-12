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В Казахстане оценили дебют Черчесова фразой «хорошим не назвать»

По мнению главы Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова, Станиславу Черчесову после матчей Лиги наций стало понятнее, над чем нужно работать
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images)

Результаты матчей сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова против команд Норвегии (0:0) и Словении (0:3) нельзя называть хорошими, такое мнение «Матч ТВ» выразил глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

«Про оба матча скажу так: хорошим результатом это не назовешь. Но я доволен, что все произошло именно сейчас. Прекрасно понимаем, в каком дивизионе Лиги наций мы находимся. Но при этом важно было оценить самих себя, особенно в плане отборочного цикла ЧМ‑2026. Теперь стало понятнее, над чем надо работать. И в первую очередь понятнее Черчесову», — сказал Барменкулов.

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Станислав Черчесов

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня. В его дебютном матче Казахстан 6 сентября сыграл вничью с Норвегией (0:0), а спустя три дня уступил Словении (0:3).

Черчесов до назначения в Казахстан был без работы с лета прошлого года после отставки из венгерского «Ференцвароша».

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Футбол Станислав Черчесов сборная Казахстана по футболу
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