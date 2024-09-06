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Сборная Казахстана сыграла вничью с Норвегией в дебютном матче Черчесова

Казахстан сыграл вничью с Норвегией в дебютном матче под руководством Черчесова
Встреча Лиги наций завершилась со счетом 0:0
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Marton Monus / dpa / Global Look Press)

Футболисты сборной Казахстана дома сыграли вничью с командой Норвегии в первом туре Лиги наций.

Игра, которая состоялась в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:0.

Все 90 минут за норвежцев отыграл лучший бомбардир Английской премьер-лиги (АПЛ) Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».

Команда Казахстана провела первый матч под руководством Станислава Черчесова.

В следующем матче Лиги наций Казахстан 9 сентября в гостях сыграет с командой Словении.

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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня.

Лига наций была создана в 2018 году с целью замены товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. Турнир выигрывали Португалия (2019), Франция (2021) и Испания (2023).

Также Лига наций является частью отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига наций УЕФА Станислав Черчесов сборная Казахстана по футболу
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