Сборная Казахстана сыграла вничью с Норвегией в дебютном матче Черчесова
Футболисты сборной Казахстана дома сыграли вничью с командой Норвегии в первом туре Лиги наций.
Игра, которая состоялась в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:0.
Все 90 минут за норвежцев отыграл лучший бомбардир Английской премьер-лиги (АПЛ) Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».
Команда Казахстана провела первый матч под руководством Станислава Черчесова.
В следующем матче Лиги наций Казахстан 9 сентября в гостях сыграет с командой Словении.
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня.
Лига наций была создана в 2018 году с целью замены товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. Турнир выигрывали Португалия (2019), Франция (2021) и Испания (2023).
Также Лига наций является частью отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
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