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В Казахстане поддержали Черчесова после разгромного поражения от Словении

В Федерации футбола Казахстана поддержали Черчесова после разгрома от Словении
Глава Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов отметил, что никакой страшной трагедии не произошло, а этот проигрыш будет даже полезен национальной команде
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images)

Глава Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов в разговоре со Sport24 поддержал главного тренера сборной Станислава Черчесова после крупного поражения от Словении в Лиге наций.

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России возглавил команду Казахстана в начале июня. В его дебютном матче Казахстан 6 сентября сыграл вничью с Норвегией (0:0), а спустя три дня уступил Словении (0:3).

«Я, как президент федерации, могу сказать, что в этом матче никакой трагедии не случилось. Я даже рад, что Черчесов и я видим истинную картину, теперь нам есть с чем сравнивать. Станиславу Саламовичу сейчас стало более понятно, что ему стоит делать и каким образом принимать решения», — сказал Барменкулов.

Сборная Казахстана сыграла вничью с Норвегией в дебютном матче Черчесова
Спорт
Станислав Черчесов

«Перспектива на данный момент такова — сборная выстроится при Черчесове», — заключил он.

Черчесов до назначения в Казахстан был без работы с лета прошлого года после отставки из венгерского «Ференцвароша».

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Футбол Станислав Черчесов сборная Казахстана по футболу
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