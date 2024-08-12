 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Манчестер Сити» и «Атлетико» провели крупнейший трансфер сезона

Альварес ушел из «Манчестер Сити» в «Атлетико» за $104 млн
Хулиан Альварес стал игроком «Атлетико» до 2030 года. «Манчестер Сити» заработает на переходе форварда $104 млн с учетом бонусов
Хулиан Альварес
Хулиан Альварес (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Аргентинский нападающий Хулиан Альварес перешел из «Манчестер Сити» в «Атлетико» и подписал контракт до лета 2030 года, сообщила пресс-служба клуба из Мадрида.

По данным ESPN, мадридцам 24-летний игрок обойдется в $104 млн, из которых $22 млн — бонусы за достижения футболиста.

Это рекордная продажа для «Манчестер Сити» и самый крупный трансфер нового сезона. В 2022 году английский клуб приобрел форварда у «Ривер Плейт» менее чем за €22 млн и сразу отдал его обратно в аренду до конца сезона.

Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику клубов РПЛ
Спорт
Зарема Салихова

До этого самым дорогим был переход Доминика Соланке из «Борнмута» в «Тоттенхэм» за $70 млн.

Альварес — чемпион мира в составе сборной Аргентины и двукратный победитель Кубка Америки.

В прошлом сезоне он забил 19 голов и сделал 13 передач в 58 матчах.

«Атлетико» прошлый сезон завершил на четвертом месте в чемпионате Испании.

ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео

Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей

Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области

180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области

Путин заявил о невозможности переговоров

Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Манчестер Сити Атлетико Мадрид трансферы
Материалы по теме
Капитан сборной Испании перешел в «Милан»
Спорт
Алексей Миранчук перешел из «Аталанты» в «Атланту»
Спорт
Украинский бомбардир Артем Довбик перешел в «Рому»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 17:12
Самолет без колеса сел на аэродроме в Ульяновской областиОбщество, 20:33
Самый титулованный британский прыгун в воду завершил карьеру в 30 летСпорт, 20:30
Зеленский поручил добиться разрешения Запада по ударам дальнобойных ракетПолитика, 20:30
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятияРБК и Millennium, 20:20
«Манчестер Сити» и «Атлетико» провели крупнейший трансфер сезонаСпорт, 20:07
Глава ядерного центра назвал срок запуска «царь-лазера»Технологии и медиа, 20:02
«Урал» победил «Уфу» в Первой лиге благодаря голу 16-летнего форвардаСпорт, 19:58
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В МИД Белоруссии вызвали поверенного ЕС из-за маркировки на дронах ВСУПолитика, 19:41
Машина без водителя задавила семерых детей во ВладимиреОбщество, 19:37
«Шли на полусогнутых». Жители курского приграничья — об эвакуацииОбщество, 19:24
Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской областиПолитика, 19:21
Военную базу России не будут обсуждать с главой Минобороны ЦАР в МосквеПолитика, 19:21
В Москву на переговоры с Путиным прилетел президент Палестины АббасПолитика, 19:19
Haval, Changan или Geely: какого подержанного «китайца» купить за ₽1 млнАвто, 19:13