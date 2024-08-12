«Манчестер Сити» и «Атлетико» провели крупнейший трансфер сезона

Альварес ушел из «Манчестер Сити» в «Атлетико» за $104 млн

Хулиан Альварес стал игроком «Атлетико» до 2030 года. «Манчестер Сити» заработает на переходе форварда $104 млн с учетом бонусов

Хулиан Альварес (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Аргентинский нападающий Хулиан Альварес перешел из «Манчестер Сити» в «Атлетико» и подписал контракт до лета 2030 года, сообщила пресс-служба клуба из Мадрида.

По данным ESPN, мадридцам 24-летний игрок обойдется в $104 млн, из которых $22 млн — бонусы за достижения футболиста.

Это рекордная продажа для «Манчестер Сити» и самый крупный трансфер нового сезона. В 2022 году английский клуб приобрел форварда у «Ривер Плейт» менее чем за €22 млн и сразу отдал его обратно в аренду до конца сезона.

До этого самым дорогим был переход Доминика Соланке из «Борнмута» в «Тоттенхэм» за $70 млн.

Альварес — чемпион мира в составе сборной Аргентины и двукратный победитель Кубка Америки.

В прошлом сезоне он забил 19 голов и сделал 13 передач в 58 матчах.

«Атлетико» прошлый сезон завершил на четвертом месте в чемпионате Испании.