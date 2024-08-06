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Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику клубов РПЛ

Зарема Салихова раскритиковала трансферный подход большинства клубов Российской премьер-лиги
Зарема Салихова
Зарема Салихова (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила о плохой трансферной политике большинства футбольных клубов РПЛ, сообщает Metaratings.

В частности Салихова считает, что отечественные клубы продают качественных российских игроков в среднем в пять раз дешевле приезжающих в РПЛ легионеров. Она также выразила опасения за уровень футбола в России: «В первую очередь развиваются и увеличивают трансферную стоимость игроки из Южной Америки».

«Один из лучших нападающих России Чалов уезжает всего за 3 млн. То есть ввозятся игроки за 15 млн, а экспортируются стоимостью в пять раз дешевле. Одним исключением стал Сафонов», — заявила Зарема Салихова.

Также бывшая модель и руководитель благотворительного фонда назвала «катастрофически низким» уровень защитников у 12 клубов из 16. «Команды демонстрируют дворовый футбол уровня Медиалиги. Подтверждение этому — разгромные счета в каждом туре», — процитировали Салихову Metaratings.

Весной 2024 года Зарема Салихова назвала «самодурством» увольнение тренера «Краснодара» Владимира Ивича, а также добавила, что еще большим самодурством стало бы вероятное назначение Ивича в «Спартак».

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ранее заявила, что не считает Зарему Салихову важной персоной в российском футболе. На это Салихова ответила, что женщины, когда выпивают, начинают звонить бывшим, «а Смородская вспоминает ее».

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Арсений Ефременко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Зарема Салихова
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