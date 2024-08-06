Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику клубов РПЛ
Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила о плохой трансферной политике большинства футбольных клубов РПЛ, сообщает Metaratings.
В частности Салихова считает, что отечественные клубы продают качественных российских игроков в среднем в пять раз дешевле приезжающих в РПЛ легионеров. Она также выразила опасения за уровень футбола в России: «В первую очередь развиваются и увеличивают трансферную стоимость игроки из Южной Америки».
«Один из лучших нападающих России Чалов уезжает всего за 3 млн. То есть ввозятся игроки за 15 млн, а экспортируются стоимостью в пять раз дешевле. Одним исключением стал Сафонов», — заявила Зарема Салихова.
Также бывшая модель и руководитель благотворительного фонда назвала «катастрофически низким» уровень защитников у 12 клубов из 16. «Команды демонстрируют дворовый футбол уровня Медиалиги. Подтверждение этому — разгромные счета в каждом туре», — процитировали Салихову Metaratings.
Весной 2024 года Зарема Салихова назвала «самодурством» увольнение тренера «Краснодара» Владимира Ивича, а также добавила, что еще большим самодурством стало бы вероятное назначение Ивича в «Спартак».
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ранее заявила, что не считает Зарему Салихову важной персоной в российском футболе. На это Салихова ответила, что женщины, когда выпивают, начинают звонить бывшим, «а Смородская вспоминает ее».
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