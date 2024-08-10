«Тоттенхэм» совершил самый дорогой трансфер межсезонья

«Тоттенхэм» купил у «Борнмута» Соланке за рекордные €64,3 млн

Лондонский клуб купил форварда Доминика Соланке у «Борнмута» за €64,3 млн

Доминик Соланке (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Нападающий Доминик Соланке перешел из «Борнмута» в «Тоттенхэм». Об этом сообщается на сайте лондонского клуба.

26-летний англичанин подписал с новым клубом контракт до лета 2030 года.

Соланке, воспитанник «Челси», выступал за «Борнмут» с 2019 года. В прошлом сезоне форвард в 42 матчах забил 21 гол.

По сведениям Transfermarkt, переход Соланке обошелся «Тоттенхэму» в €64,3 млн. Это самый дорогой трансфер нынешнего межсезонья и рекорд для лондонского клуба. В 2019-м «Тоттенхэм» купил полузащитника Танги Ндомбеле у «Лиона» за €62 млн.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» занял пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).