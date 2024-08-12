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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В Корее привлекли собаку-ищейку для проверки рейсов с Олимпиады на клопов

В Корее привлекли собаку-ищейку для поиска клопов на рейсах с Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Рейсы из Парижа будет проверять бигль Чеко — единственный пес в стране, обученный искать постельных клопов. Осенью в Париже начали распространяться постельные клопы, а спустя некоторое время вспышки произошли и в Корее
Женская сборная Южной Кореи по настольному теннису
Женская сборная Южной Кореи по настольному теннису (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Единственная собака-ищейка в Южной Корее, обученная искать постельных клопов, будет использоваться в главном аэропорту Инчхона для проверки прибывающих с Олимпиады в Париже рейсов. Об этом сообщает Reuters.

Это совместная кампания министерств безопасности и транспорта и Национального агентства по контролю и профилактике заболеваний.

В правительстве заявили, что после Олимпиады «есть вероятность, что клопы проникнут в страну».

Проверки с собакой продлятся до 8 сентября, когда завершится Паралимпиада.

Привлеченный к проверкам двухлетний бигль по кличке Чеко способен проверить стандартный гостиничный номер на наличие клопов менее чем за две минуты.

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В начале осени 2023 года жители Парижа начали жаловаться на распространение постельных клопов. Местные власти объяснили это наплывом туристов и возвращением местных жителей из отпусков.

Позже число жалоб на постельных клопов резко выросло в столице Южной Кореи Сеуле, а также в портовых городах Пусан и Инчхон. Власти страны выделили на борьбу с этими насекомыми 500 млн вон (примерно $383 тыс.).

Самолеты, выполняющие рейсы во Францию, проходят дезинфекцию еженедельно, в то время как другие — раз в месяц.

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Анна Сатдинова
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