В Корее привлекли собаку-ищейку для проверки рейсов с Олимпиады на клопов
Единственная собака-ищейка в Южной Корее, обученная искать постельных клопов, будет использоваться в главном аэропорту Инчхона для проверки прибывающих с Олимпиады в Париже рейсов. Об этом сообщает Reuters.
Это совместная кампания министерств безопасности и транспорта и Национального агентства по контролю и профилактике заболеваний.
В правительстве заявили, что после Олимпиады «есть вероятность, что клопы проникнут в страну».
Проверки с собакой продлятся до 8 сентября, когда завершится Паралимпиада.
Привлеченный к проверкам двухлетний бигль по кличке Чеко способен проверить стандартный гостиничный номер на наличие клопов менее чем за две минуты.
В начале осени 2023 года жители Парижа начали жаловаться на распространение постельных клопов. Местные власти объяснили это наплывом туристов и возвращением местных жителей из отпусков.
Позже число жалоб на постельных клопов резко выросло в столице Южной Кореи Сеуле, а также в портовых городах Пусан и Инчхон. Власти страны выделили на борьбу с этими насекомыми 500 млн вон (примерно $383 тыс.).
Самолеты, выполняющие рейсы во Францию, проходят дезинфекцию еженедельно, в то время как другие — раз в месяц.
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