США оспорят лишение своей гимнастки бронзы Олимпиады в пользу румынки
Олимпийский и Паралимпийский комитеты США (USOPC) подадут апелляцию на решение выездной коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить их гимнастку Джордан Чайлз бронзы Игр в Париже в вольных упражнениях. Заявление USOPC приводит журналистка USA Today Кристин Бреннан в соцсети X.
Румынка Ана Бэрбосу показала третий результат (13,700 балла), но ее после протеста американцев опередила Чайлз (13,766).
Накануне CAS частично удовлетворил апелляцию румынской стороны и постановил признать протест американцев недействительным, поскольку он был подан на четыре секунды позже положенного.
В USOPC считают, что в этом деле были допущены «критические ошибки» — сначала со стороны международной федерации (FIG) в оценке выступления Чайлз, а потом — во время рассмотрения дела CAS, поскольку американская сторона не получила «адекватного времени» на защиту интересов спортсменки.
В воскресенье пресс-служба МОК сообщила, что решает с румынским комитетом вопрос о церемонии награждения Бэрбосу.
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