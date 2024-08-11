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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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США оспорят лишение своей гимнастки бронзы Олимпиады в пользу румынки

USOPC: США оспорят лишение гимнастки Чайлз бронзы Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Джордан Чайлз в вольных упражнениях обошла румынку Ану Бэрбосу после протеста на оценки. Румынская сторона доказала в CAS, что американцы протест подали слишком поздно. Американцы заявили, что в деле были допущены ошибки
Джордан Чайлз
Джордан Чайлз (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Олимпийский и Паралимпийский комитеты США (USOPC) подадут апелляцию на решение выездной коллегии Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить их гимнастку Джордан Чайлз бронзы Игр в Париже в вольных упражнениях. Заявление USOPC приводит журналистка USA Today Кристин Бреннан в соцсети X.

Румынка Ана Бэрбосу показала третий результат (13,700 балла), но ее после протеста американцев опередила Чайлз (13,766).

Накануне CAS частично удовлетворил апелляцию румынской стороны и постановил признать протест американцев недействительным, поскольку он был подан на четыре секунды позже положенного.

CAS отобрал у американской гимнастки бронзу Олимпиады в Париже
Спорт
Джордан Чайлз

В USOPC считают, что в этом деле были допущены «критические ошибки» — сначала со стороны международной федерации (FIG) в оценке выступления Чайлз, а потом — во время рассмотрения дела CAS, поскольку американская сторона не получила «адекватного времени» на защиту интересов спортсменки.

В воскресенье пресс-служба МОК сообщила, что решает с румынским комитетом вопрос о церемонии награждения Бэрбосу.

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Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 спортивная гимнастика CAS
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