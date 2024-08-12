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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российский каноист нашел умысел МОК в недопуске его партнера на Олимпиаду

Каноист Коровашков: МОК не пустил Штыля в Париж, чтобы у России не было медали
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Коровашков и Петров упустили медаль Олимпиады на финише, им пришлось выступать вместе из-за недопуска партнеров. Коровашков считает, что в случае допуска Штыля они могли взять медаль, но МОК специально разбил их экипаж
Захар Петров и Алексей Коровашков
Захар Петров и Алексей Коровашков (Фото: Oscar J Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский каноист Алексей Коровашков считает, что единственной причиной недопуска его партнера по двойке Ивана Штыля на Олимпиаду были высокие шансы их экипажа на медаль. Слова Коровашкова приводит «Матч ТВ».

Коровашков и Штыль в мае завоевали лицензию на Игры на 500-метровке, а в июне победили на чемпионате Европы на 200-метровке. Однако Штыля, многократного чемпиона мира, в Париж не допустили и Коровашкову пришлось выступать в двойке с Захаром Петровым, хотя они оба гребут слева. В Париже они стали четвертыми, упустив медаль на финише.

«Наш экипаж со Штылем разбили только потому, что у нас с Иваном был сильный экипаж. МОК сделал специально, чтобы у России не было медали на этой дистанции. Так же он делал и в других видах спорта», — сказал Коровашков.

По его словам, они с Петровым все равно решили доказать всему миру, что «из двух леваков мы можем сделать конфетку».

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Захар Петров и Алексей Коровашков

Коровашков добавил, что никто не верил в то, что они с Петровым смогут побороться за медали, гребя с одной стороны, но их пример уже вдохновил молодежь.

Коровашков — бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в двойке на 1000 м и пятикратный чемпион мира.

Штыль — вице-чемпион Игр-2012 в одиночке на дистанции 200 м, 17-кратный чемпион мира.

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Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Алексей Коровашков Захар Петров
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