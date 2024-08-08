Российские каноисты объяснили проигрыш на финише на Олимпиаде

Коровашков и Петров перед Олимпиадой остались без партнеров по двойке и встали в один экипаж, хотя оба гребли с левой стороны. Во время финального заезда ветер был справа и им с трудом удалось удержать каноэ на дорожке

Захар Петров и Алексей Коровашков (Фото: Oscar J Barroso / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский каноист Алексей Коровашков заявил, что им с Захаром Петровым немного не хватило до медали на 500-метровке на Олимпиаде в Париже из-за погоды. Его слова приводит Sport24.

Коровашков и Петров шли вторыми в финальном заезде, но на финише уступили 0,09 секунды занявшим третье место испанцам.

«Ветер справа, а оба гребем слева. Сложно было рулить. Пришлось пропустить гребок, чтобы удержать лодку. Иначе бы нас дисквалифицировали за то, что мы оказались на другой дорожке», — сказал Коровашков.

Он назвал проигрыш обидным и отметил, что «таких случаев в истории не было, чтобы гребли с одной стороны».

Петров сказал, что они ехали на Олимпиаду за победой.

Ему еще предстоит полуфинал в одиночке на 1000 м.

Перед Играми оба каноиста остались без партнеров. Петров должен был бороться за олимпийскую лицензию в двойке с Михаилом Павловым, но того лишили нейтрального статуса. Вместо них на майском отборе в Венгрии выступили Коровашков и Иван Штыль, но Штыля на Олимпиаду не допустил МОК.