Российские каноисты объяснили проигрыш на финише на Олимпиаде
Российский каноист Алексей Коровашков заявил, что им с Захаром Петровым немного не хватило до медали на 500-метровке на Олимпиаде в Париже из-за погоды. Его слова приводит Sport24.
Коровашков и Петров шли вторыми в финальном заезде, но на финише уступили 0,09 секунды занявшим третье место испанцам.
«Ветер справа, а оба гребем слева. Сложно было рулить. Пришлось пропустить гребок, чтобы удержать лодку. Иначе бы нас дисквалифицировали за то, что мы оказались на другой дорожке», — сказал Коровашков.
Он назвал проигрыш обидным и отметил, что «таких случаев в истории не было, чтобы гребли с одной стороны».
Петров сказал, что они ехали на Олимпиаду за победой.
Ему еще предстоит полуфинал в одиночке на 1000 м.
Перед Играми оба каноиста остались без партнеров. Петров должен был бороться за олимпийскую лицензию в двойке с Михаилом Павловым, но того лишили нейтрального статуса. Вместо них на майском отборе в Венгрии выступили Коровашков и Иван Штыль, но Штыля на Олимпиаду не допустил МОК.
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