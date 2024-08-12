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Рублев назвал пропуск Олимпиады правильным решением

Рублев — о пропуске Олимпиады: мы поступили правильно
Андрей Рублев получил допуск на Олимпиаду, но решил не ехать в Париж и лучше подготовиться к «Мастерс» в Монреале, где уже дошел до финала. Теннисист считает, что пропуск Игр принес ему пользу
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Монреале заявил, что не зря пропустил Олимпиаду в Париже. Слова россиянина приводит пресс-служба ATP.

Ранее Рублев говорил, что вместо участия в Играх в Париже решил лучше подготовиться к турниру в Канаде. В ночь на понедельник он победил в полуфинале итальянца Маттео Арнальди — 6:4, 6:2.

«Так что если я в финале, значит, мы действительно поступили правильно», — сказал Рублев.

Рублев вышел в финал «Мастерс» в Монреале
Спорт
Андрей Рублев

В финале россиянин сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным (30-й в рейтинге). Ранее они дважды встречались на корте, каждый выиграл по матчу.

В новой версии рейтинга ATP, опубликованной в понедельник, Рублев поднялся с восьмого на шестое место.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Андрей Рублев (теннисист) ATP
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