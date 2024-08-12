Рублев назвал пропуск Олимпиады правильным решением
Вторая ракетка России Андрей Рублев после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Монреале заявил, что не зря пропустил Олимпиаду в Париже. Слова россиянина приводит пресс-служба ATP.
Ранее Рублев говорил, что вместо участия в Играх в Париже решил лучше подготовиться к турниру в Канаде. В ночь на понедельник он победил в полуфинале итальянца Маттео Арнальди — 6:4, 6:2.
«Так что если я в финале, значит, мы действительно поступили правильно», — сказал Рублев.
В финале россиянин сыграет с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным (30-й в рейтинге). Ранее они дважды встречались на корте, каждый выиграл по матчу.
В новой версии рейтинга ATP, опубликованной в понедельник, Рублев поднялся с восьмого на шестое место.
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