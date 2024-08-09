Андрей Рублев рассказал, почему отказался ехать на Олимпиаду

По словам теннисиста, он был морально не готов к Играм

Теннисист Андрей Рублев (Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев был допущен к участию в Олимпиаде в Париже, но не поехал на соревнования. Спортсмен был не готов морально участвовать в летних Играх, признался теннисист в интервью Tennis Channel.

«Я не участвовал в Олимпиаде, потому что мы с тренером чувствовали, что я не был к этому готов морально, учитывая мои последние результаты и то, как я себя вел. Мы решили, что нам нужно расставить приоритеты в моей карьере», — рассказал Рублев.

Теннисист принял решение взять перерыв на восстановление, сыграть в нескольких турнирах ATP 250 (теннисный тур высшего уровня Ассоциации теннисистов-профессионалов), а затем заранее приехать в США, чтобы быть «полностью готовым к турниру в Монреале».

Андрей Рублев стартовал с победы на «Мастерсе» в Монреале. Он обыграл в двух сетах аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (38-й в мировом рейтинге) со счетом 7:6 (7:3), 6:2. В этом сезоне Рублев выиграл два турнира ATP.

В третьем раунде 9 августа россиянин сыграет с Брэндоном Накасимой из США.