Рублев вышел в финал «Мастерса» в Монреале
Вторая ракетка России Андрей Рублев стал первым финалистом турнира серии «Мастерс» в Монреале с призовым фондом почти $6,8 млн.
В полуфинале Рублев победил итальянца Маттео Арнальди (46-й в мировом рейтинге) со счетом 6:4, 6:2.
Второй финалист турнира станет известен позднее.
В четвертьфинале Рублев обыграл первую ракетку мира и действующего чемпиона турнира итальянца Янника Синнера, который травмировал правое бедро. Благодаря победе над Синнером россиянин вошел в топ-8 чемпионской гонки ATP, в которой определяются участники Итогового турнира.
Арнальди второй раз играл в полуфинале турнира ATP в карьере и впервые на турнире «Мастерс».
Рублев в этом сезоне выиграл два турнира, в том числе «Мастерс» в Мадриде.
Турниры «Мастерс» — вторые по престижности после «Большого шлема» и Итогового турнира.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»