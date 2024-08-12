Андрей Рублев вышел в финал «Мастерса» в Монреале

Рублев вышел в финал «Мастерса» в Монреале

Россиянин обыграл итальянца Маттео Арнальди, который всего второй раз играл в полуфинале турнира ATP

Андрей Рублев (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев стал первым финалистом турнира серии «Мастерс» в Монреале с призовым фондом почти $6,8 млн.

В полуфинале Рублев победил итальянца Маттео Арнальди (46-й в мировом рейтинге) со счетом 6:4, 6:2.

Второй финалист турнира станет известен позднее.

В четвертьфинале Рублев обыграл первую ракетку мира и действующего чемпиона турнира итальянца Янника Синнера, который травмировал правое бедро. Благодаря победе над Синнером россиянин вошел в топ-8 чемпионской гонки ATP, в которой определяются участники Итогового турнира.

Арнальди второй раз играл в полуфинале турнира ATP в карьере и впервые на турнире «Мастерс».

Рублев в этом сезоне выиграл два турнира, в том числе «Мастерс» в Мадриде.

Турниры «Мастерс» — вторые по престижности после «Большого шлема» и Итогового турнира.