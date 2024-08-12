В Париже завершилась церемония закрытия Олимпиады-2024

Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр прошла на «Стад-де-Франс»

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Церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр завершилась в Париже. Она прошла на «Стад-де-Франс».

Церемония состояла из нескольких этапов: вынос флагов стран-участниц, парада спортсменов, награждение победителей женского марафона, спуск олимпийского флага и его передача следующим хозяевам летних Олимпийских игр — Лос-Анджелес-2028.

Сборная США стала победителем медального зачета Олимпийских игр 2024 года. Американские спортсмены выиграли 40 золотых медалей в Париже. Также на счету команды 44 серебряные награды и 42 бронзы. Всего сборная США выиграла 126 медалей на Олимпиаде.

Олимпийские игры проходили с 26 июля по 11 августа. Из россиян в Играх приняли участие 15 спортсменов в нейтральном статусе. Российские спортсмены уже покинули Париж и не принимали участия в церемонии закрытия.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию церемонии открытия.