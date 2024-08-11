Пловец Маршан стал рекордсменом по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2024

Маршан стал рекордсменом по количеству золотых медалей на Олимпиаде-2024

Пловец Леон Маршан на Олимпийских играх в Париже выиграл четыре золотые медали, а также одну бронзовую

Леон Маршан (Фото: Reuters)

Французский пловец Леон Маршан выиграл наибольшее количество золотых медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

На счету французского пловца четыре золотые медали, также он стал бронзовым призером в мужской эстафете 4×100 м.

22-летний Маршан на дистанции 400 м комплексным плаванием показал время 4 минуты 2,95 секунды, побив установленный на Играх-2008 рекорд американца Майкла Фелпса (4 минуты 3,84 секунды). Маршану также принадлежит мировой рекорд на этой дистанции — 4 минуты 2,50 секунды (2023 год).

Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. Сборная США стала победителем медального зачета Игр. Американские спортсмены выиграли 40 золотых медалей в Париже.

Церемония закрытия Олимпийских игр начнется 11 августа в 22:00 по московскому времени.