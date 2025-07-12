Дюков назвал высокими шансы на возвращение российских клубов в еврокубки
Глава РФС Александр Дюков считает, что существует высокая вероятность возвращения сборных России и клубов к международным турнирам к концу 2025 года. Об этом он заявил журналистам.
«Недавно я говорил о возвращении к турнирам, это различная информация и интуиция. Откуда информация? Разные источники. Высока вероятность, что Россию вернут до конца 2025 года», — цитирует Дюкова ТАСС.
Российские сборные и клубы с 2022 года отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.
В УЕФА неоднократно заявляли, что российские команды не вернут до окончания военной операции на Украине.
Дюков в конце марта говорил, что стран, выступающих против возвращения сборной России на международные турниры, в мире становится все меньше.
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