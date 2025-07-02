Россия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА, не играя в еврокубках

Россия каждый год получает от УЕФА фиксированные 4,333 балла и продолжает занимать 26-е место. Украина, у которой четыре клуба в еврокубках, по итогам сезона опустилась с 23-го на 28-е место

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Россия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА, несмотря на отстранение от еврокубков. Обновленный рейтинг опубликован на сайте УЕФА.

Россия во время отстранения каждый год получает от УЕФА фиксированные 4,333 балла.

Сейчас Россия продолжает занимать 26-е место в таблице коэффициентов УЕФА (18,632 балла). После сезона-2021/22 Россия была в таблице на десятом месте (34,482).

Украина, у которой в прошлом сезоне четыре команды выступали в еврокубках, опустилась на 28-е место (17,600). Перед началом прошлого сезона Украина была 23-й (24,400).

Российские сборные и клубы с 2022 года отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки. В УЕФА заявляли, что команды не вернут до окончания военной операции на Украине.

В помощью таблицы коэффициентов УЕФА определяется количество клубов, которые участвуют в еврокубках от каждой страны. Рейтинг составляется по итогам выступлений в еврокубках в последних пяти сезонах.